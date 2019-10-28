Олімпійський урок із Дмитром Підручним

Минулої п’ятниці на навчально-спортивній базі в Підгородньому відбулася зустріч шестикласників Тернопільської ЗОШ №10 із заслуженим майстром спорту, чемпіоном світу з біатлону Дмитром Підручним. Про її організацію потурбувалися фахівці Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення.

Під час олімпійського уроку уславлений вітчизняний атлет розповів про улюблений вид, його особливості та правила, свій спортивний шлях, поділився зі школярами власними секретами успіху. Родзинкою зустрічі став майстер-клас зі стрільби для учнів. Кожен школяр зміг хоча би на кілька хвилин відчути себе стріляючим лижником, переконатися, чи легко влучити в мішень із відстані в п’ятдесят метрів.

Діти із захопленням вислухали Дмитра Підручного. Опісля ж не було відбою від запитань, прохань зробити селфі і дати на згадку автограф. А на завершення учасники зустрічі отримали з рук учасника зимових Олімпійських ігор, чемпіона світу з біатлону Дмитра Підручного і члена місцевого осередку НОК України в Тернопільській області, керівника Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення Галини Федорович сувеніри від Національного олімпійського комітету України.



Такі зустрічі, без сумніву, позитивно впливають на вибір дітей вести здоровий спосіб життя, піклуватися про своє здоров’я. А також займатися спортом, ставити перед собою мету, якої можна досягти тільки з максимальною самовіддачею.

Фото з архіву Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення