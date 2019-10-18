Осінні змагання з велоперегонів крос-кантрі

Удруге за два з половиною місяці Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та обласний осередок Федерації велосипедного спорту України сурмлять збір прихильників гірського велосипеда. Як і серпневі змагання з крос-кантрі, призначений на неділю, 20 жовтня, Ternopil open cup 2.0 візьме старт на Дальному пляжі, а трасу для перегонів пересічною місцевістю з підйомами і спусками організатори проклали в кутковецько-пронятинському лісі.

Представницям чарівної половини людства й аматорам-чоловікам пропонують подолати одне коло і визначити найсильніших на дистанції протяжністю дев’ять кілометрів. А тим, хто вважає себе справжнім професіоналом гірського велосипеда, доведеться подолати три кола — 27 кілометрів. Обов’язкова умова участі — наявність щолома.

Реєстрація учасників проводитиметься до 11 години 30 хвилин. Початок змагань — опівдні.

Під час проведення другого відкритого кубка Тернополя з крос-кантрі знову відбудуться і дитячі велоперегони на короткі дистанції «Круті віражі».

Партнери змагань люб’язно погодилися стати магазин туристичного спорядження «Gorgany», магазин «Велошоп», торгова марка «Ласунка», доставка питної бутильованої води «Euro Voda» і компанія ELEEK.

Для участі необхідно заповнити електронну форму реєстрації за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/16ZR6b1o9TETh7Q_nzxqILRnil5sQqoZSs4YvVfz84NA/edit?fbclid=IwAR3mPPoxkLUNzW-JU5TOkdPzcNBY9aYAx4a4sqJC4R2NIuFgt89FK9aV3J0

Афіша організаторів