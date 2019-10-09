Повідомте про свої доходи

Власники транспортних засобів — фізичні особи, які зареєстрували сільськогосподарську та інші машини та механізми, в тому числі з метою надання послуг та одержання доходів, повинні декларувати доходи від надання цих послуг. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Дохід із джерелом їх походження з України — це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, в тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (підпункт 14.1.54 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України).

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (підпункт 168.2.1 пункту 168.2 статті 168 Кодексу).

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб до першого травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу (підпункт 49.18.4 пункту 49.18 статті 49).

Згідно ж із пунктом 167.1 статті 167 ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2—167.5 статті 167) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику в зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Враховуючи сказане, фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області

