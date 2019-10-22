Про результати ЗНО говорили освітяни Тернопільщини
Розширене засідання колегії управління освіти і науки облдержадміністрації відбулося у вівторок, 22 жовтня. Відбулося воно під головуванням начальниці управління освіти і науки Ольги Хоми. Перед тим, як перейти до порядку денного, вона вручила нагороди освітянам області. Серед розглянутих питань – щодо моніторингу результатів зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень учнів та студентів закладів освіти області у 2019 році.
Як повідомив заступник директора Тернопільського ОКІППО з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Юрій Шайнюк, для проходження ЗНО у цьому році під час основної сесії зареєструвалося 10220 учасників.
«Зауважу, у поточному році учасники мали право скласти тестування не більше ніж із чотирьох предметів. Серед зареєстрованих було 14 осіб, які потребували особливих умов для проходження ЗНО. Зокрема, це використання слухових апаратів, переклад на жестову мову, виконання роботи в аудиторії, що розташована на першому поверсі і т.д.», – доповів Юрій Шайнюк. Він також зазначив, що під час зовнішнього незалежного оцінювання в області відбувалось громадське спостереження, до якого залучили 19 осіб.
з матеріалів Тернопільської ОДА