Северин Наливайко ними б гордився

Остання неділя вересня — дата проведення в Гусятині традиційного легкоатлетичного кросу імені Северина Наливайка і відкритої першості району з оздоровчого бігу. Цього року на старт прокладеної в місцевому лісопарку дистанції вийшли 56 прихильників здорового способу життя — не тільки місцевих, а й із Тернополя, Чорткова, Монастириської, Козової і Бучача.

Із вітальним словом до них звернулися директор районного комунального підприємства «ФСТ «Колос — спорт для всіх» Антон Кузик та ініціатор пробігу і головний суддя змагань Василь Рога. Вони також повідомили, що наймолодшим, віком до чотирнадцяти років, доведеться продемонструвати свою майстерність на дистанції 1000 метрів. Удвічі довший відрізок подолають старші юнаки і дівчата. А для дорослих — доволі виснажливі і водночас приємні для справжніх поціновувачів бігу десять кілометрів.

І ось — старт. Першими чемпіонські лаври приміряли Соломія Каштан із Личківців і Володимир Ярошевський із Гримайлова. На двокілометровому відрізку не було рівних землякові останнього Вадимові Назаровцю. А в суперечці дорослих фортуна посміхнулася подружжю Вихопнів із Копичинців. Юрій зупинив хронометр на позначці 32 хвилини 43 секунди. Натомість Діана стала найкращою серед жінок, фінішувавши на 12 хвилин і 6 секунд пізніше.

Переможців і призерів нагородили медалями, грамотами й призами, про які подбали відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту Гусятинської селищної ради, згадане районне комунальне підприємство і меценати.

Фото з архіву Антона КУЗИКА