Сплатили понад 72 мільйони гривень податкового боргу

Упродовж січня-вересня 2019 року 520 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 82,3 мільйона гривень. Зокрема, 371 суб’єкт господарювання сплатив 72,2 мільйона гривень податкової заборгованості.

За рахунок погашення податкового боргу в трьох кварталах цього року до зведеного бюджету надійшло 23 мільйони гривень. При цьому державний бюджет отримав 17,2 мільйона.

Таких результатів удалося досягти завдяки комплексу вжитих заходів задля скорочення податкового боргу. Зокрема, в січні-вересні 2019 року фахівці податкової служби області подали до суду 78 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 49,5 мільйона гривень. Органи правосуддя задовольнили 50 таких звернень на суму 24,9 мільйона гривень. Щодо стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби, то до суду направлено 48 позовів на суму податкового боргу 135,9 мільйона гривень.

За рахунок реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшло 545,2 тисячі гривень, що на 116,2 тисячі більше, ніж в аналогічному торішньому періоді. Зокрема, державний бюджет отримав 160,3 тисячі гривень, що 5,9 тисячі більше, ніж торік за цей же період. А до місцевих бюджетів надійшло 384,9 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області