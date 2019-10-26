Стартувало голосування за проєкти «Громадського бюджету 2020»

З 25 жовтня у Тернопільській міській територіальній громаді розпочалося голосування за проєкти «Громадського бюджету 2020», яке триватиме до 8 листопада включно.
Станом на першу половину дня, жителі громади уже віддали близько 1000 голосів за обрані ідеї.
Нагадаємо, цьогоріч на голосування винесено 67 проєктів, 33 з яких- це малі ініціативи, обсяг фінансування яких складає до 300 000 грн, та 34 – великі, на фінансування яких виділяється до 1 450 000 грн. У 2020 році на реалізацію проєктів- переможців передбачено понад 14 000 000 грн з бюджету міста (громади).
Список проєктів та повний їхній опис можна переглянути на порталі «Громадський бюджет».
Віддати свій голос заможуть усі громадянами України віком від 16 років, які зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади. Кожен мешканець має право проголосувати лише за один малий проєкт та один великий
У підсумку голосування ті проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів до вичерпання обсягу виділених коштів, будуть реалізовані у 2020 році.
Підтримати обрані проєкти жителі Тернопільської громади можуть трьома способами:
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Через Е-сервіс «Громадський бюджет», шляхом авторизації та заповнення електронної версії бланку для голосування;
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Шляхом заповнення друкованої версії бланку для голосування, відвідавши Центр надання адміністративних послуг у Тернополі (ЦНАП) в робочий час (понеділок, середа, четвер – з 9:00 год. до 16:00 год., вівторок – з 11:00 год. до 20:00 год., п’ятниця – з 8:00 год. до 15:00 год., субота – з 8:00 год. до 15:00 год., неділя- вихідний), пред’явивши паспорт або ID-картку (з довідкою про реєстрацію місця проживання особи);
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У терміналах самообслуговування (ТСО) ПриватБанку за допомогою картки ПриватБанку.