Суддів «МастерШефа» підкорила… «Картоплею»

ТЕРНОПОЛЯНКА НАТАЛІЯ ТРОЯН — ОСОБИСТІСТЬ РІЗНОСТОРОННЯ. ОДНИМ ІЗ НАЙБІЛЬШИХ ЗАХОПЛЕНЬ ЖІНКИ Є КУЛІНАРІЯ. ВОНА ЗІЗНАЄТЬСЯ, ЩО НАДЗВИЧАЙНО ПОЛЮБЛЯЄ ГОТУВАТИ. САМЕ ТОМУ І ВИРІШИЛА ПОДАТИСЯ НА ШОУ «МАСТЕРШЕФ».

Кастинги, пригадує Наталія, були дуже жорсткими. На першому з них — у Львові — тернополянка завоювала прихильність експертів своїм фірмовим та економним пирогом «Бідна Наталочка». Отримавши запрошення на наступний відбір до Києва, вирішила приготувати десерт, знайомий з дитинства — тістечка «Картопля». Зізнається, що взялася б і за екзотичнішу страву, але побоювалася, що підведуть чужі плита та духовка, з якими працювала вперше. Смакота підкорила Ектора Хіменеса-Браво, Єлизавету Глинську та Володимира Ярославського, і жінка потрапила у двадцятку кращих кулінарів країни.

Зйомки видалися надзвичайно виснажливими. Наталія зізнається, що інколи перерви між ними були мінімальними, а спати доводилося по кілька годин. Під час участі в популярній програмі дуже здружилася з учасниками команди. Чи не найбільше потоваришувала з Володимиром Ляліним, Русланом Лучковим, Артемом Янковим.

На жаль, Наталії Троян не вдалося дійти до фіналу. Каже, завадив не брак кулінарних умінь, а сімейні обставини. Вдома на тернополянку чекали двоє доньок, які потребували її допомоги.

— Мої дівчатка — найталановитіші діти в Україні та світі, — усміхається Наталя Троян. Любляча мама може говорити про доньок безкінечно.

Старша Емілія успішно навчається в Тернопільському музичному коледжі імені Соломії Крушельницької гри на гобої, двічі перемагала в обласній олімпіаді по сольфеджіо. У 2017 році здобула перше місце у ІІ Всеукраїнському конкурсі молодих виконавців на дерев’яних духових інструментах на честь професора К. Е. Мюльберга в Одесі. Цього року Емілія пройшла відбір у YsOU/Молодіжний симфонічний оркестр України і протягом літніх місяців гастролювала Німеччиною та Австрією.

Не менш вагомі здобутки і в молодшої доньки Наталії — Елеонори. Дівчинка, як свого часу її старша сестра, відвідує художню та музичну школи. Еля опановує гру на сопілці та вокал. Незважаючи на юний вік, вона гідно представила свій талант на шести всеукраїнських і міжнародних вокальних конкурсах.

Наталія Троян надзвичайно пишається своїми доньками, а ще зізнається, що не боїться жити на повну та бути собою: готує смаколики для найрідніших, одягається в яскравий одяг і танцює, коли того прагне душа. Оптимістичні фото та відео часто публікує в мережі Instagram. Втім, каже, за потреби без проблем захистить себе від небезпеки та підлості. Бо життя навчило її тримати удар і не впадати у відчай: «Зазвичай я ніжна та емоційна, але коли треба, то можу постояти за себе».

Мар’яна БОБРІВЕЦЬ. Фото зі сторінки Наталії ТРОЯН в instagram