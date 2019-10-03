Світло і тіні чортківських замків

Книжка розповідає про історію Чорткова від княжої Доби до першого поділу Польщі (XI-XVIII ст). Вона змушує кожного задуматися над запитанням, хто ми є: народ зі своїм героїчним минулим чи нація, що хворіє безпам’ятством? Адже знання того, що з нами було, є основою національної свідомості, самоідентичності, генетичної перспективи. Наявність великої кількості архівних матеріалів у книжці обумовлена вначною дезінформацією, тенденційними судженнями, а інколи зумисними перекрученнями, що проглядаються в раніше опублікованих на цю темау матеріалах. Тому у виданні подано багато давніх документів(звітів, візитацій, листів, реєстрів, фундацій, грамот та інших архівних документів), уперше перекладених українською мовою і винесених на широкий загал. Читач може ними ознайомитися, проаналізувати і самостійно видобувати хронологію подій, релігійне, суспільно-політичне та національне тло розвитку Чорткова у сиву давнину та в період пізнього Середньовіччя. Водночас ці матеріали можуть слугувати дослідникам, краєзнавцям, усім небайдужим до історії рідного краю для подальшого опрацювання теми, стати основою нових краєзнавчих пошуків і публікацій.
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