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Тріумф козаків Андрія Шевченка

15.10.201915.10.2019Автор Богдан Дікальчук
Тріумф козаків Андрія Шевченка

Із часів, коли національна збірна під орудою Олега Блохіна пробивалася на фінал чемпіонату світу 2006 року, вітчизняні прихильники гри мільйонів уже, мабуть, і забули, що таке стан ейфорії. Вчора, на Покрову Пресвятої Богородиці, День Українського козацтва і День захисника України, їм про це нагадали підопічні іншого володаря «Золотого м’яча» — Андрія Шевченка.

Відчуття неймовірної радості від того, що наші «одинадцять надій» достроково, за тур до завершення відбіркового турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року, тріумфально його завершили, звісно ж, не спонукає переважну більшість уболівальників до детального аналізу чи узагальнених висновків. А ось окремі фахівці з експертами вже встигли дійти висновку, що ці дві історичні для вітчизняного футболу події суттєво відрізняються за ментальністю.

І з ними, здається, важко не погодитися. В епоху Олега Володимировича гравці головної команди в кожному з матчів боролися насамперед під впливом мотиваційних закликів наставника. А менше ніж за півтора десятка років Андрій Миколайович, у доцільності призначення якого на посаду сумнівався чи не кожен другий, зумів довести скептикам, що його тренерське кредо, здобуте, очевидно, під впливом чималого досвіду виступів у провідних європейських клубах, кардинально інше. Перша в житті Шевченка-наставника команда намагається грати у футбол незалежно від імені суперника і статусу матчу. Іншими словами — у футбол, який приносить не тільки результат, а й задоволення.

Коли хтось, можливо, і вважав випадковим успіх українців у Лізі націй, то тріумф у відборі до Євро-2020 сумнівів стосовно цього не залишає. Футбольні наші козаки турнірну дистанцію в групі В розпочали наприкінці березня цього року виїзною нульовою нічиєю в Португалії з чинними чемпіонами Європи. Що дозволило їм уже через три дні одноосібно очолити турнірну таблицю після, нехай і доволі натужної, виїзної перемоги над Люксембургом.

І посунути з чільної позиції жовто-блакитних не судилося ні номінальним фаворитам, ні іншому претендентові на вихід до фіналу — збірній Сербії. Передусім через солідні дії команди Андрія Шевченка. У червневій серії матчів спочатку були нещадно биті серби, а далі зміг «зберегти лице» Люксембург, пропустивши в повторній зустрічі лише один гол.

Утім усі, звісно, розуміли, що вирішальною стане осіння частина турніру. На її початку збірна України в гостях не залишила шансів Литві, підійшовши до жовтневих поєдинків у вельми хорошому настрої. Минулої п’ятниці це підтвердилося в Харкові, де литовці були обіграні вдруге підряд — 2:0. Причому обіграні, так би мовити, по-гросмейстерськи. Перед вирішальним матчем за перемогу в групі із збірною Португалії тренерський склад не побоявся здійснити певну ротацію в складі, давши належним чином підготуватися до відповідального двобою окремим своїм виконавцям. Для успіху ж вистачило двох влучних ударів Руслана Малиновського.

А перипетії вчорашнього матчу з португальцями ще в усіх свіжі в пам’яті. За переповнених трибун НСК «Олімпійський» у Києві підопічні Андрія Шевченка вже на п’ятій хвилині застали суперника зненацька. Кутовий у виконанні Марлоса, удар головою Сергія Кривцова, який дивом парирував голкіпер, і Роман Яремчук першим устиг на добивання.

Хто-хто, а Криштіану Роналду разом із земляками з таким перебігом подій не могли погодитися. Вони також намагалися грати в свій футбол, який приніс їм перемоги і на попередньому чемпіонаті Європи, і в дебютній Лізі націй. Ось тільки в українців вистачило сил і майстерності, аби в першій половині гри з натиском суперників впоратися. А коли й доходило до ударів, капітан і голкіпер збірної Андрій Пятов жодного разу і натяку не дав, аби засумніватися в його надійності. Та ще на 27-й хвилині блискуча комбінація господарів завершилася другим голом жовто-блакитних. Феєричний фланговий прохід захисника Віталія Миколенка завершився диво-пасом на Андрія Ярмоленка, який в один дотик переправив м’яч у ворота.

Другий же тайм цієї зустрічі — це випробування українців на міцність. Не втратили психологічної стійкості і під час численних атак чемпіонів Європи, і після того, як із поля на 72—73-й хвилинах за другу жовту картку вилучили Тараса Степаненка, а Криштіану Роналду реалізував одинадцятиметровий. Українці на перемогу заслужили, і вони її здобули — 2:1.

У двох інших матчах жовтневої серії Португалія здолала Люксембург (3:0), а Сербія в гостях довела свою перевагу над Литвою — 2:1.

Дострокова перемога в групі і завершальний виїзний поєдинок із Сербією, який відбудеться 17 листопада, вже не має турнірного значення? Аж ніяк. Аналітики вже встигли підрахувати: аби під час церемонії жеребкування фінального турніру чемпіонату Європи, призначеної на 30 листопада, гарантовано потрапити до першого кошика посіву, збірній України не можна програвати Сербії.

Фото з вільних джерел