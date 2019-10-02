Трохи відпочили, трохи інтенсивно попрацювали

Двотижневу паузу, яка виникла в тернопільської «Ниви» через вихідний у дванадцятому турі чемпіонату України серед команд другої ліги, тренерський штаб поділив на дві частини. Після виїзної перемоги над «Оболонню-2» футболісти три дні відпочили, а з минулого четверга інтенсивно попрацювали на короткотерміновому навчально-тренувальному зборі.

Тим часом головним з їхніх конкурентів, гравцям житомирського «Полісся», наблизитися до лідера групи «А» на мінімальну відстань не вдалося. Минулої неділі у Вінниці не змогли здолати одного з аутсайдерів, місцеву «Ниву» — 0:0.

Інші результати дванадцятого туру: «Верес» (Рівне) — «Поділля» (Хмельницький) — 5:0, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Калуш» — 1:0, «Оболонь-2» (Буча) — «Діназ» (Вишгород) — 1:2, «Ужгород» — «Буковина» (Чернівці) — 1:0.

Друге коло чемпіонату футболісти тернопільської «Ниви» розпочнуть наступної суботи, 5 жовтня, домашнім матчем тринадцятого туру з «Діназом». Після відчутної поразки на старті від «Ниви» новачок майстрівського дивізіону, як можете переконатися з турнірної таблиці, значно покращив свої справи і зміг піднятися вже на четверту позицію.

Початок гри на Тернопільському міському стадіоні — о 16-й годині.

Фото із сайту ФК «Нива»