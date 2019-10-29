У садочках та лікарнях Тернополя розпочався опалювальний сезон, а завтра опалення увімкнуть і в помешканнях та школах

Від сьогодні, 28 жовтня, у закладах охорони здоров’я та закладах дошкільної освіти Тернополя розпочинається опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Сергій Надал. «Зважаючи на пониження середньодобової температури повітря, уже від сьогодні подача теплоносія відновиться для садочків та медичних закладів, а починаючи з завтрашнього дня, 29 жовтня, опалення буде увімкнуто і в школах, оселях та інших категорій споживачів», – пояснив Сергій Надал. Фахівці комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» нагадують, що за функціонування усіх внутрішньобудинкових мереж відповідають обслуговуючі підприємства, тому у випадку виникнення будь-яких проблем із опаленням у житловому фонді міста, тернополянам слід звертатися до відповідного обслуговуючого підприємства. У неробочий час та у вихідні дні тернополяни можуть звертатися до аварійно-диспетчерських служб. Окрім того, працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» закликають мешканців міста відчиняти двері помешкань аварійним службам для проведення необхідних ремонтних робіт, які можуть виникнути при запуску системи теплопостачання, зокрема, заповітренні труб у будинках. Відтак, часто через небажання віддчинити двері чи відсутність господарів, затримка увімкнення опалення відбудеться у всій багатоповерхівці.