УПЕРШЕ ВІДБУДЕТЬСЯ ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «ДОБРОВОЛЕЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ»

У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ОБЛАСНОМУ ДРАМАТИЧНОМУ ТЕАТРІ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА 14 ЖОВТНЯ (ПОЧАТОК О 15 ГОД) УПЕРШЕ ПРОЙДЕ ЦЕРЕМОНІЯ НАГОРОДЖЕННЯ «ДОБРОВОЛЕЦЬ ТЕРНОПІЛЬЩИНИ» ІЗ ВРУЧЕННЯМ ОРДЕНІВ «ЛИЦАРСЬКИЙ ХРЕСТ ДОБРОВОЛЬЦЯ». Першими у 2014 році на захист держави від російського агресора на схід країни пішли добровольчі батальйони, сформовані з тих, хто не думав тоді ані про свій статус, ані про нагороди й відзнаки. Чимало з них і тепер залишилися невідомими героями, які фактично врятували країну від повної окупації. Щоб виправити цю несправедливість і відзначити героїзм українців патріотів, ГО «Всеукраїнське об’єднання учасників АТО Галичини» започаткувала в Тернополі на офіційному рівні церемонію нагородження «Доброволець Тернопільщини», де хлопцям з різних районів області вручатимуть ордени «Лицарський хрест добровольця». — Така увага до добровольців нашого краю дуже важлива, — каже голова громадського об’єднання учасників АТО Галичини Ружена Волянська. — Ми хочемо вшанувати як тих добровольців, котрі тепер живуть в області, так і пам’ять тих, які загинули в цій неоголошеній війні. Плануємо, що такі церемонії проходитимуть двічі на рік, і ми досягнемо поставленої перед собою мети знайти й відзначити всіх тих, хто героїчно захищав нашу землю від ворога, добровільно пішовши на війну. Як розповіла Ружена Волянська, цього разу заплановано нагородити орденами «Лицарський хрест добровольця », подарунками й преміями з фонду голови обласної ради 20 добровольців, які пішли на фронт у 2014 році, трьох з них — Михайла Бажаєва, Юрія Горайського, Михайла Стасіва — посмертно. Засновником ордену є Тернопільський обласний округ ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО». Представник тернопільського округу Андрій Столяров підкреслив, що першими такі відзнаки отримають добровольці з Тернопільщини. — Якщо держава поки не може гідно оцінити заслуги тих, хто першим зустрів ворога на нашій землі, то це зобов’язані зробити ми всі — громадські організації, активісти, свідомі громадяни країни, — каже Андрій Столяров. Організатори церемонії додали, що вдячні всім, хто допомагає їм, і чекають 14 жовтня в театрі жителів Тернопільщини, добровольців із родинами, сім’ї тих, хто віддав за свободу Батьківщини найдорожче — життя, всіх, хто захоче вшанувати подвиг людей, котрі у своїй більшості не були військовими чи навіть дотичними до військової справи, але були великими патріотами своєї країни, які боролися за її цілісність і свободу. Орден «Лицарський хрест добровольця », як пише Вікіпедія, розроблено за почином Івана Солдака (позивний «Берест») — керівника Тернопільського обласного округу ГО «Всеукраїнський союз ветеранів АТО», з метою вшанування заслуг патріотів України, які за покликом совісті і честі стали на захист Батьківщини в лавах добровольчих батальйонів, Збройних сил, інших воєнізованих формувань України та волонтерів, що безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції. Нагороду виготовляє ТзОВ «Герольдмайстер » у Києві. Нагородження можуть здійснювати командири воєнізованих підрозділів, громадські й волонтерські організації. Валентина БАЦА.