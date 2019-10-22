Упевнена хода «Галичанки»

За три тижні після успішного старту волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» у новому чемпіонаті України серед жіночих команд суперліги прихильники колективу знову отримали можливість насолодитися діями своїх улюблениць. Минулих п’ятниці-суботи підопічні Віктора Туркули в поєдинках третього туру приймали одного з двох амбітних новачків елітного дивізіону — житомирське «Полісся».

Переможниці вищої ліги минулого сезону і, справді, ще до дебюту в суперлізі недвозначно натякнули — не збираються ставати каліфами на годину. Крім того, що практично зберегли переможний склад із надзвичайно досвідченим диспетчером, чемпіонкою України ще 2005—2006 років, 35-річною Юлією Богмацер, ще й підсилилися двома нападниками з віцечемпіонського складу запорізької «Орбіти» — Юлією Димар та Анною Шумейко. Що дозволило в чотирьох стартових матчах із луцькою «Волинню» на виїзді і вінницьким «Білозгаром» удома набрати дев’ять очок із дванадцяти можливих.

Саме ця обставина, очевидно, і вплинула на думку пресаташе Федерації волейболу України, який, підсумовуючи тернопільське протистояння, дійшов висновку — результати поєдинків його дещо здивували. Ніби загальний тактико-технічний арсенал житомирянок цілком дозволяв їм на рівних боротися з господарками майданчика. Однак не так сталося, як гадалося.

Зрештою, на іграх у Тернополі, як можна зрозуміти, представник федерації не був. Тож його враження передусім базувалися на даних електронного протоколу. Лідер атак «Галичанки» Олександра Міленко дев’ятьма ейсами, без сумніву, десь «вибила» гостей із прийому. Що для неї, втім (не можу не зауважити), не характерно. Адже останнім часом із подачею «не дружила». Сподіватимемося, що тільки до зустрічей із «Поліссям».

Однак шістнадцять набраних головним бомбардиром очок та суттєва допомога Олександрі з боку юної, 17-річної Марти Федик (тринадцять) і куди досвідченішої Марії Лозинської (вісім) допомогли волейболісткам «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» без надзвичайних зусиль довести свою перевагу над суперницями — 25:19, 25:22, 25:17 за підсумками мінімально можливих трьох партій. Коли ж господаркам майданчика іноді щось і дошкуляло, то хіба приховані передачі Юлії Богмацер, після яких тернопільський блок не завжди встигав блокувати удари нападників.

Стосовно ж потужнішого опору волейболісток «Полісся» в повторному суботньому матчі, то такий висновок, звісно, міг зробити тільки той, хто не був його свідком. Усе ті ж шістнадцять результативних дій Олександри Міленко (про ейси з подачі мова вже не йшла), дванадцять очок граючого тренера Людмили Борознової, яка замінила Валерію Дрьомову, чотирнадцять — Марини Мазенко (п’ять з яких — на блоці) і дев’ять — досвідченого диспетчера команди Тетяни Хилюк — чого ще треба для впевненої перемоги над конкурентками — 25:20, 25:16 і 25:13 у першій, другій і четвертій партіях.

А програний єдиний за два дні третій сет у повторній зустрічі (21:25), то, вважайте, турбота головного тренера Віктора Туркули про майбутнє. Ще за рахунку 14:10 на користь «Галичанки» випустив на майданчик двох дублерок, яким поки що виявилося не під силу підтримати переможну ходу команди. Та навряд чи варто за це дорікати наставникові. Якщо резервісткам не давати шансів, ігрового досвіду апріорі не здобудуть.

Результати інших зустрічей третього туру: «Волинь» (Луцьк) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 0:3, «Білозгар» (Вінниця) — «Прометей» (Кам’янське) — 0:3, 1:3, «Університет» (Чернігів) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:2.

У четвертому турі, матчі якого призначені на 1—2 листопада, «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» у гостях поміряється силами з іншим лідером — «Прометеєм» із Кам’янського.

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