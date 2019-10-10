В очікуванні матчу сезону

І друга підряд домашня гра склалася вельми непросто для футболістів тернопільської «Ниви». В учорашньому поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги з чернівецькою «Буковиною» підопічні Василя Малика «вирвали» перемогу на 90-й хвилині — 2:1.

Причому початок зустрічі виявився схожим на попередній двобій із «Діназом». Забити швидкий гол зелено-жовтим не вдалося, а на 17-й хвилині (минулої суботи — на 20-й) гості відкрили рахунок. Теж за доволі схожої ситуації. На лівому фланзі своїх захисних редутів оборонці не встигли щільно прикрити всіх конкурентів, дозволивши півзахисникові Александру-Васілє Мунтяну завдати фатального пострілу із середньої відстані. Партнерам останнього навіть не довелося бігти на добивання — голкіпер «Ниви» Максим Механів на удар не зреагував.

На цьому неприємності для господарів не завершилися. Вже через три хвилини комбінація «два на одного» завершилася тим, що один із гравців «Буковини» все з того ж правого флангу атаки своєї команди прицільно перекинув м’яча через воротаря. На щастя, не влучив.

У той же час лідери пелетону в групі «А» запам’яталися хіба ударами з вигідних позицій «по горобцях» у виконанні Андрія Герта і Семена Даценка. Та ще Андрій Скакун, якого пізніше визнають найкращим гравцем матчу в складі «Ниви», не зумів переграти голкіпера суперників Романа Чопка.

До честі господарів натиску на суперників вони не припиняли і це принесло свої плоди на другій компенсованій до першого тайму хвилині. За порушення правил проти півзахисника «Ниви» арбітр призначив одинадцятиметровий, який чітко реалізував захисник Андрій Герт. Поряд із тезкою Скакуном його теж можна вважати одним із героїв поєдинку. Адже саме Герт у той час, коли четвертий суддя вже збирався проінформувати глядачів, скільки часу компенсовано до другого тайму, з лівого флангу здійснив навіс до штрафного майданчика суперників, де першим до м’яча встиг Сергій Кисленко.

Не можна не згадати і про два вилучення в матчі. За другу жовту картку на 60-й хвилині достроково залишив поле півзахисник «Ниви» Ігор Кохман, а на 74-й — автор першого в зустрічі результативного удару. Після останнього на трибунах, звісно, стало веселіше. Однак аж ніяк не стали веселішими дії господарів. Здалося навіть, що вони не здатні на завершальний штурм. Помилявся. «На прапорці», висловлюючись шаховою термінологією, підопічні Василя Малика виграли в цьому сезоні вже не один поєдинок.

Інші результати чотирнадцятого туру: «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Верес» (Рівне) — 1:2, «Оболонь-2» (Буча) — «Полісся» (Житомир) — 0:3, «Нива» (Вінниця) — «Поділля» (Хмельницький) — 2:0, «Ужгород» — «Калуш» — 1:0.

Уже в неділю, 13 жовтня, в групі «А» другої ліги — своєрідний матч сезону. В Житомирі місцеве «Полісся» прийматиме тернопільську «Ниву» в зустрічі п’ятнадцятого туру. Аби зберегти лідерство, нашим землякам не можна програвати.

Тернопільські ж прихильники футболу матимуть нагоду зустрітися зі своїми улюбленцями за тиждень. У суботу, 19 жовтня, зелено-жовті прийматимуть «Калуш».

Фото із сайту ФК «Нива»