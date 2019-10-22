20 жовтня в Тернополі відбулися змагання з крос-кантрі «Ternopil open cup 2.0», де за перемогу та призові нагороди змагалися учасники у чотирьох категоріях.

Траса пролягала через пересічну місцевість з підйомами та спусками на території Кутківецького лісу.

Серед чоловіків, які подолали дистанцію 9 км, перемогли:

І місце –Терлецький Тарас

ІІ місце – Вижиковський Роман

ІІІ місце – Бобак Андрій

Серед жінок, які подолали дистанцію 9 км, призові місця посіли:

І місце – Слободян Ірина

ІІ місце – Года Анастасія

ІІІ місце – Петраш Людмила

До трійки лідерів серед чоловіків, які подолали дистанцію 27 км, увійшли:

І місце – Шапошніков Андрій.

ІІ місце – Випасняк Любомир.

ІІІ місце – Волинець Віталій.

Призові місця серед чоловіків-професійних спортсменів, які подолали дистанцію 27 км, розділили:

І місце – Уханов Олексій

ІІ місце – Хомів Іван

ІІІ місце – Покойовий Назар

До слова, в рамках проведення змагань з крос-кантрі, відбулися також дитячі велоперегони «Круті віражі» на короткі дистанції.

Організували спортивний захід Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Тернопільський обласний осередок федерації велосипедного спорту України.

матеріали ТМР