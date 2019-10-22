20 жовтня в Тернополі відбулися змагання з крос-кантрі «Ternopil open cup 2.0», де за перемогу та призові нагороди змагалися учасники у чотирьох категоріях.
Траса пролягала через пересічну місцевість з підйомами та спусками на території Кутківецького лісу.
Серед чоловіків, які подолали дистанцію 9 км, перемогли:
І місце –Терлецький Тарас
ІІ місце – Вижиковський Роман
ІІІ місце – Бобак Андрій
Серед жінок, які подолали дистанцію 9 км, призові місця посіли:
І місце – Слободян Ірина
ІІ місце – Года Анастасія
ІІІ місце – Петраш Людмила
До трійки лідерів серед чоловіків, які подолали дистанцію 27 км, увійшли:
І місце – Шапошніков Андрій.
ІІ місце – Випасняк Любомир.
ІІІ місце – Волинець Віталій.
Призові місця серед чоловіків-професійних спортсменів, які подолали дистанцію 27 км, розділили:
І місце – Уханов Олексій
ІІ місце – Хомів Іван
ІІІ місце – Покойовий Назар
До слова, в рамках проведення змагань з крос-кантрі, відбулися також дитячі велоперегони «Круті віражі» на короткі дистанції.
Організували спортивний захід Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Тернопільський обласний осередок федерації велосипедного спорту України.
матеріали ТМР