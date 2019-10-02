Вагомий приріст надходжень

Упродовж січня-вересня цього року платники податків Тернопільщини спрямували до Зведеного бюджету України п’ять мільярдів 160,3 мільйона гривень податків та зборів. Порівняно з аналогічним торішнім періодом періодом приріст склав 736,8 мільйона чи 16,7 відсотка.

До державної скарбниці надійшло два мільярди 85,2 мільйона гривень. У січні-вересні ж 2018 року платники сплатили один мільярд 889,7 мільйона гривень податкових платежів. Відтак цього року надходження збільшилися на 195,4 мільйона або на 10,3 відсотка.

Традиційно серед основних бюджетоформуючих платежів лідирують податок на додану вартість, податок на прибуток, а також акцизний податок. Зокрема, суб’єкти господарювання краю сплатили 879,2 мільйона гривень податку на додану вартість. Порівняно з торішніми січнем-вереснем надходження зросли на 26,9 мільйона. Платники спрямували до бюджету також 176,2 мільйона гривень податку на прибуток. Щодо акцизного податку, то упродовж дев’яти місяців 2019 року суб’єкти господарювання сплатили його в сумі 27,9 мільйона гривень.

Доходи місцевих бюджетів у січні-вересні 2019 року склали три мільярди 69,3 мільйона гривень. Це на 6,9 відсотка або на 197,6 мільйона гривень більше, ніж очікувалося. Порівняно з 2018 роком приріст надходжень склав 536,4 мільйона гривень або 21,2 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області