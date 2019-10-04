За що штрафуватимуть власників пального?

Пунктом 128 прим.1.1 статті 128 прим.1 Податкового кодексу України передбачено, зокрема, що необладнання та/або відсутність реєстрації в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального у резервуарі рівнеміра-лічильника на введеному в експлуатацію резервуарі, розташованому на акцизному складі, та/або витратоміра-лічильника на місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованого на акцизному складі тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти тисяч гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу та/або незареєстрований витратомір-лічильник. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Повторне протягом року вчинення на тому ж акцизному складі будь-якого з порушень, передбачених першим абзацом згаданого пункту, тягне за собою накладення штрафу в розмірі п’ятдесяти тисяч гривень за кожний необладнаний резервуар та/або незареєстрований рівнемір-лічильник, а також за кожне необладнане місце відпуску пального наливом з акцизного складу, та/або незареєстрований витратомір-лічильник.

При цьому, згідно з пунктом 18 підрозділу 5 розділу ХХ Податкового кодексу, норми статті 128 прим.1 застосовуються:

— з 1 липня 2019 року — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 кубічних метрів;

— з 1 жовтня 2019 року — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 кубічних метрів, але не перевищує 20000 куб. метрів;

— з 1 січня 2020 року — до розпорядника акцизного складу, на акцизному складі якого розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 кубічних метрів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області