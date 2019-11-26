Адресна допомога без оподаткування

У головному управлінні ДПС у Тернопільській області нагадали, що підпунктом 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України передбачено випадки, коли адресна грошова допомога, що виплачується фізичним особам за рахунок коштів бюджету, не підлягає оподаткуванню. Йдеться, зокрема, про суми державної та соціальної матеріальної допомог у вигляді адресних виплат коштів, які отримуються платником податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Першим пунктом постанови Кабінету міністрів України від 26 вересня 2006 року за номером 1361 «Про надання одноразової адресної грошової допомоги деяким категоріям випускників закладів вищої освіти» із змінами та доповненнями встановлено, що випускникам закладів вищої освіти, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь молодшого бакалавра, бакалавра або магістра спеціальностей галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра іншої спеціальності і галузі знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою, надається в порядку, затвердженому Міністерством освіти і науки, одноразова адресна грошова допомога в п’ятикратному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на перше січня календарного року.

Тобто адресна грошова допомога, яка виплачується випускникам закладів вищої освіти, не є об`єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб. За умови дотримання, звісно, вимог першого пункту згаданої постанови.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області