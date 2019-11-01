Без розрахунку коригування не обійтися

Якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача, згідно з пунктом 192.1 статті 192 Податкового кодексу України, підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Механізм коригування кількісних та/або вартісних показників розділу «Б» податкової накладної в зв’язку, зокрема, із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, включаючи наступний за постачанням перегляд цін визначено пунктом 23 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307.

Коли ж на дату отримання попередньої оплати постачальником — платником ПДВ була складена податкова накладна, а в подальшому при зміні умов договору передбачається одночасне зменшення ціни товарів/послуг при незмінній кількості та постачання товарів/послуг, які не зазначались в такій податковій накладній, у разі якщо загальна сума обсягів постачання та сума ПДВ не змінюються, постачальник на дату відвантаження товарів/послуг повинен:

1) cкласти розрахунок коригування, в першому рядку табличної частини (розділ «Б») якого:

— у графі 1.1 — зазначається номер за порядком;

— у графі 1.2 — порядковий номер рядка податкової накладної, який коригується;

— у графі 2.1 — код причини коригування 101 (зміна ціни);

— у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування»;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 7—8 не заповнюються;

— у графі 9 зі знаком «—» зазначається значення графи 7 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 10 — значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується. При цьому знак «—» у цій графі не вказується;

— значення граф 11, 12, 15 відповідає значенню відповідно граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зі знаком «—» зазначається значення графи 10 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 14 — сума ПДВ з графи 11 податкової накладної зі знаком «—».

При складанні розрахунку коригування до податкової накладної, складеної та зареєстрованої в ЄРПН до першого грудня 2018 року, графа 14 розділу «Б» розрахунку коригування «Сума ПДВ» не заповнюється в тих рядках, до яких відповідні показники податкової накладної переносяться зі знаком «—» (виводяться в «0»).

Одночасно заповнюється другий рядок табличної частини (розділ «Б») такого розрахунку коригування, в якому:

— у графі 1.1 зазначається номер за порядком;

— у графі 1.2 — новий черговий порядковий номер рядка, якого не було в податковій накладній, що коригується;

— у графі 2.1 — код причини коригування 101 (зміна ціни);

— у графі 2.2 — «№ з/п групи коригування»;

— значення граф 3—6 відповідає значенню відповідно граф 2—5 рядка податкової накладної, що коригується;

— графи 7—8 не заповнюються;

— у графі 9 зазначається нове (змінене, правильне) значення ціни товарів/послуг;

— у графі 10 — значення графи 6 рядка податкової накладної, що коригується;

— значення граф 11, 12, 15 відповідає значенню відповідно граф 8, 9, 12 рядка податкової накладної, що коригується;

— у графі 13 зазначається правильне значення обсягу постачання (без урахування ПДВ);

— у графі 14 — сума ПДВ (за наявності).

При цьому всім рядкам розрахунку коригування, які пов’язані з коригуванням одного рядка податкової накладної (рядок, в якому зі знаком «—» зазначено відповідні показники податкової накладної, що коригується, та нового(их) рядка(ків) із виправленими показниками, що його замінює(ють), присвоюється однаковий номер групи коригування.

Розділ «А» розрахунку коригування заповнюється в загальному порядку;

2) скласти нову податкову накладну на операцію з постачання товарів/послуг, які не зазначались в податковій накладній на аванс.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області