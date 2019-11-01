Більшість порадувала наставників

На стадіоні і в манежі Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка визначилися лауреати першості обласної ДЮСШ із літніх видів спорту з легкої атлетики серед вихованців чотирьох вікових груп, найстаршим з яких — чотирнадцять. До програми змагань увійшли біг на 30 і 300 метрів, стрибки у довжину і висоту, штовхання ядра, метання молота і спортивна ходьба на 400 метрів.

Понад сотня вихованців відділення легкої атлетики з груп початкової і базової підготовки намагалися порадувати високими результатами своїх наставників — Назарія і Софію Рибіїв, Наталію Гавронську, Віру Зозулю, Миколу Ситарчука, Олену Клименко, Юлію Лукачат, Олега Данилюка, Івана Панасюка, Олега Цебринського і Василя Яковіва. І багатьом удалося продемонструвати хороший рівень підготовки.

Переможці і призери нагороджені медалями, грамотами і плакатами. Колектив Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту щиро вдячний ректорові Тернопільського національного університету імені В. Гнатюка Богданові Буяку за надані в оренду манеж і стадіон вишу.

Фото з архіву навчального спортивного закладу