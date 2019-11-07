Білий ферзь усе ніяк не заспокоїться

У партії між майстром спорту Іваном Хабінцем і читачами «ВЖ плюс» для чорних, схоже, настала пора, коли їхній король змушений раз за разом уникати нападів білого ферзя. З вибором 44-го ходу, щоправда, ніхто особливо не вагався: 44… Kph7—g7.

Першим такий варіант у важкофігурному ендшпілі запропонував Валерій Грохольський із Чемерівців на Хмельниччині, зателефонувавши відразу після розміщення матеріалу на офіційному сайті видання. Традиційно не вагалися з відправленням повідомлень на електронну пошту Станіслав Суханицький із Лубен на Полтавщині і Богдан Буковський із Козової. Їх підтримали також Тимур Кая з турецького Стамбула, Іван Заїка з Новограда-Волинського Житомирської області, Ігор Чайка і Марко Кміть із Тернополя, Ярослав Понятишин із Хмельницького, Богуслав Майор із польського Мінська Мазовецького, Олександр Кислий, Світлана Бодак і Тетяна Борисяк із Теребовлі, Володимир Іванов з Нетішина Хмельницької області і Валентин Гулька з Чорткова.

І. ХАБІНЕЦЬ — читачі «ВЖ плюс»

Іспанська партія

е2—е4, е7—е5 Kg1—f3, Kb8—c6 Cf1—b5, a7—a6 Сb5—a4, Kg8—f6 0—0, Cf8—e7 d2—d4!? e5:d4 Tf1—e1, 0—0 е4—е5, Kf6—d5 Ca4—b3, Kd5—b6 Kf3:d4, Кс6:d4 Фd1:d4, d7—d5 e5:d6, Ce7:d6 Cc1—f4, Cd6:f4 Фd4:f4, Cc8—e6 Kb1—c3, Ce6:b3 a2:b3, Kb6—d5!? Kc3:d5, Фd8:d5 Te1—e7, Ta8—d8 Фf4:c7, Фd5—d1+ Te7—e1, Фd1—d2 Фc7:b7, Фd2:c2 Фb7:a6, Фc2:b3 Фa6—a3, Td8—b8 Te1—e2, Фb3—b5 Фa3—f3, Фb5—c4 Те2—d2, Tb8—b3 Фf3—d1, g7—g6 Ta1—a3, Тb3—b7 g2—g3, Tf8—b8 Ta3—a4, Фс4—с5 Тd2—d8+ Крg8—g7 Тd8—d5, Фс5—е7 Та4—f4, Td7:b2 Фd4+ Kpg7—g8 Td5—d7, Tb2—b1+ Kpg1—g2, Фe7—e6 Tf4:f7, Фе6:f7 Td7:f7, Кpg8:f7 Фd4—d5+ Kpf7—g7 g3—g4, h7—h6 h2—h4, Tb8—b7 Фd5—d4+ Крg7—h7 h4—h5, g6:h5 Фd4—e4+ Крh7—g7 Фe4—e5+ …?

Черга за 45-м ходом чорних. Свій варіант до понеділка, 18 листопада, надсилайте на електронну адресу dik@fl.te.ua або повідомте за номерами телефонів (098)323-43-34, (0352)23-54-65. До гри можна приєднатися з будь-якого ходу чорних. Найактивніші учасники отримають призи.

РОЗВ’ЯЖІТЬ, НЕ ТОРКАЮЧИСЬ ФІГУР

МАТ ЗА ТРИ ХОДИ

Удачі!

І. ХАБІНЕЦЬ.