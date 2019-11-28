Будьте пильні, бо оштрафують

Відповідно до положень статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» оптова торгівля пальним та зберігання пального здійснюються суб’єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензії. Роздрібна торгівля, зокрема, пальним може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності в них ліцензій на роздрібну торгівлю.

Виробництво пального здійснюється суб’єктами господарювання незалежно від форми власності за умови наявності ліцензії на право виробництва пального (стаття 2 згаданого Закону).

Ліцензія видається за заявою суб’єкта господарювання, до якої додається документ, що підтверджує внесення річної плати за ліцензію. Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику, зокрема, щодо пального — не пізніше двадцяти календарних днів із дня одержання зазначених у Законі документів.

Єдиний державний реєстр суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним — перелік суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним у розрізі СГ, які здійснюють діяльність на таких місцях на підставі виданих ліцензій.

Порядок ведення Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального затверджений постановою Кабінету міністрів України від 19 червня 2019 року за номером 545 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру суб’єктів господарювання, які отримали ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, та місць виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним і внесення змін до деяких постанов Кабінету міністрів України».

Відповідно до пункту 7 цього порядку інформація про СГ вноситься до Єдиного реєстру ліцензіатів та місць обігу пального не пізніше робочого дня, наступного за днем видачі/зупинення/анулювання ліцензії або внесення змін до ліцензії.

Єдиний реєстр ліцензіатів та місць обігу пального розміщується на офіційному вебсайті ДПС.

Інформація, що міститься в єдиному реєстрі ліцензіатів та місць обігу пального, є відкритою (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних).

Ліцензії на право виробництва та оптової торгівлі пальним видаються терміном на п’ять років органом виконавчої влади, уповноваженим Кабінетом міністрів України.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі та зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі та за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п’ять років.

Тобто суб’єкти господарювання мають право здійснювати діяльність із виробництва/зберігання/оптової/роздрібної торгівлі пальним у період терміну дії відповідної ліцензії. Норми Закону не містять вимоги щодо здійснення господарської діяльності в цій сфері за умови обов’язкового отримання ліцензій у паперовому вигляді.

Відповідно ж до статті 17 Закону до СГ застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема:

— виробництва пального без наявності ліцензії — 1000000 гривень;

— оптової торгівлі пальним або зберігання пального без наявності ліцензії — 500000 гривень;

— роздрібної торгівлі пальним без наявності ліцензії — 250000 гривень.

Водночас, статтею 18 Закону передбачено, що до СГ не застосовується фінансова санкція у вигляді штрафу, передбачена статтею 17, при зберіганні пального до 31 грудня 2019 року без наявності відповідної ліцензії.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області