Уже вдруге Мукачево на Закарпатті стало ареною проведення Всеукраїнських змагань із метань пам’яті майстра спорту з метання молота, заслуженого тренера України з легкої атлетики Євгена Сюча. Цього року турнір, якому дали назву «Чотири оберти Сюча», зібрав наприкінці минулого тижня понад півтори сотні атлетів із чотирнадцяти областей нашої держави і столиці Києва.

Напрочуд гарна осіння погода, високий рівень організації змагань дозволили учасникам продемонструвати високі результати. Серед тих, хто виступив успішно, і юні метальники з Тернопільської ОДЮСШ, які тренуються під керівництвом Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

У секторі для штовхання ядра наставників потішили відразу двоє підопічних. У суперечці старших дівчат друге місце завоювала Вікторія Мітюрьова — 11 метрів 49 сантиметрів. А Дарина Мостова, відставши від подруги на десять сантиметрів, фінішувала третьою.

Цілком конкурентноздатними виявилися і юнаки молодшої вікової групи. Метнувши спис на 48 метрів 30 сантиметрів, друге місце виборов також і Степан Петришин. Натомість Олексієві Навроцькому підкорилися п’яті місця не тільки в метанні спису (41 метр 33 сантиметри), а й у штовханні ядра — 13 метрів 27 сантиметрів.

Уже з наступного року організатори планують зробити традиційні змагання міжнародними.

На фото: під час змагань; Вікторія МІТЮРЬОВА і Дарина МОСТОВА на другій і третій сходинках п’єдесталу пошани; Степан ПЕТРИШИН із нагородами турніру.

Фото з вільних джерел