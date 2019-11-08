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Чи утримувати податок на доходи нерезидента?

08.11.201908.11.2019Автор Богдан Дікальчук
Чи утримувати податок на доходи нерезидента?

Відповідно до підпункту 141.4.1 пункту 141.4 статті 141 Податкового кодексу України доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними статтею 141. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У розумінні пункту 141.4 статті 141 такими доходами є:

а) проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, в тому числі проценти за позиками та борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) резидентом;

б) дивіденди, які сплачуються резидентом;

в) роялті;

г) фрахт та доходи від інжинірингу;

ґ) лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами або постійними представництвами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди;

д) доходи від продажу нерухомого майна, розташованого на території України, яке належить нерезиденту, в тому числі майна постійного представництва нерезидента;

е) прибуток від здійснення операцій із продажу або іншого відчуження цінних паперів, деривативів або інших корпоративних прав, визначений відповідно до розділу ІІІ Податкового кодексу;

є) доходи, отримані від провадження спільної діяльності на території України, доходи від здійснення довгострокових контрактів на території України;

ж) винагорода за провадження нерезидентами або уповноваженими ними особами культурної, освітньої, релігійної, спортивної, розважальної діяльності на території України;

з) брокерська, комісійна або агентська винагорода, отримана від резидентів або постійних представництв інших нерезидентів стосовно брокерських, комісійних або агентських послуг, наданих нерезидентом або його постійним представництвом на території України на користь резидентів;

и) внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні (у тому числі страхування ризиків життя) або страхування резидентів від ризиків за межами України;

і) доходи, одержані від діяльності у сфері розваг (крім діяльності з проведення лотереї);

ї) доходи у вигляді благодійних внесків та пожертвувань на користь нерезидентів;

й) інші доходи від провадження нерезидентом (постійним представництвом цього або іншого нерезидента) господарської діяльності на території України, крім доходів у вигляді виручки або інших видів компенсації вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, переданих, виконаних, наданих резиденту від такого нерезидента (постійного представництва), у тому числі вартості послуг із міжнародного зв’язку чи міжнародного інформаційного забезпечення, а також крім субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат, передбачених Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні».

Резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу з джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), утримують податок із таких доходів, зазначених у підпункті 141.4.1, за ставкою в розмірі 15 відсотків (окрім доходів, зазначених у підпунктах 141.4.3— 141.4.6 та 141.4.11) їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності (підпункт 141.4.2).

Пунктом 103.9 статті 103 Податкового кодексу встановлено, що особа, яка виплачує доходи нерезидентові, зобов’язана в разі здійснення в звітному періоді (кварталі) виплат нерезидентам доходів із джерелом їх походження з України подавати контролюючому органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) звіт про виплачені доходи, утримані та перераховані до бюджету податки на доходи нерезидентів у строки та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Сума податку з доходу нерезидента, яка утримується при виплаті доходу (прибутку) нерезиденту за звітний (податковий) період, відображається в додатку ПН до рядка 23 ПН податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями, та відповідно рядку 23 ПН декларації.

Згідно з роз’ясненнями, наданими узагальнюючою податковою консультацією, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2019 року за номером 181, Податковим кодексом не визначено порядку оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, виплачених нерезиденту — юридичній особі резидентом — фізичною особою, яка не є самозайнятою особою відповідно до визначення підпункту 14.1.226 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу.

Відповідно до підпункту 14.1.226 самозайнята особа — платник податку, який є фізичною особою — підприємцем або провадить незалежну професійну діяльність за умови, що така особа не є працівником у межах такої підприємницької чи незалежної професійної діяльності.

Враховуючи сказане, фізична особа — резидент при виплаті доходів, визначених підпунктом 141.4.1, нерезиденту — юридичній особі не повинна утримувати податок на доходи нерезидента та подавати декларацію.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області