Друга підряд перемога футболістів школи-ліцею

Услід за 10—11-річними юнаками переможців і призерів IV спортивних ігор школярів Теребовлянської об’єднаної територіальної громади визначили і дванадцятилітні місцеві прихильники гри мільйонів. Турнір на призи клубу «Шкіряний м’яч» відбувся на міському стадіоні «Колос» сьогодні, в перший день листопада.

Участь у ньому взяли три команди школярів із древнього міста князя Василька, а також семикласники з Кровинки і Ласківців. Цікава і напружена боротьба на майданчику зі штучним покриттям завершилася тріумфом юних футболістів зі спеціалізованої школи-ліцею. Лише переможцям поступилися їхні ровесники з Ласківців. А третьою фінішувала команда з Теребовлянської ЗОШ №2.

Як і під час двох попередніх турнірів, усі учасники змагань нагородженні грамотами теребовлянського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», а чемпіони удостоєні ще й кубка.

Фото з архіву Ярослава КОРОЛЮКА