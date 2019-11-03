ДИМ ВІД СПАЛЕННЯ ЛИСТЯ

Густі тумани у Києві неабияк збентежили не тільки мешканців столиц і. У Тернополі кілька днів поспіль зранку теж спостерігається туман, проте, як коментують в обласному центрі з гідрометеорології Державної гідрометеорологічної служби, такі тумани восени — норма, а їхня інтенсивність є помірною. Утім, говорячи про загальноукраїнську ситуацію, екологічні організації привертають увагу до забруднення. Так, програма AirVisual повідомляє про те, що рівень забруднення повітря на проспекті Науки в Києві оцінюють у 180 одиниць, що перевищу є показники Пекіна на 15 позначок. Сайт «Українська правда» опублікував розмову із співзасновницею екологічного боту, котрий моніторить інформацію про довкілля, промислових забруднювачів, їхні дозвільні документи та етапи проходження процедури оцінки впливу на довкілля Saveecobot.com Іриною Черниш. У розмові пані Ірина акцентує увагу на тому, що восени та навесні традиційно підвищується забруднення повітря, зокрема дрібнодисперсним пилом — найдрібнішими часточками в повітрі, які не відразу осідають, а залишаються деякий час в атмосфері, а також монооксидом вуглецю, тобто чадним газом. Причина цього — спалення листя й стерні на полях. Експертка наголошу є, що наслідки цього гірші, ніж наслідки роботи промислових підприємств, адже температура, при якій спалюють листя, низька. Спалення відбувається на землі, на рівні дихальних шляхів людини, а продукти спалення жодним чином не фільтруються. «Під час цього виділяється шалена кількість забруднювальних речовин, зокрема дрібнодисперсного пилу, на що активно реагують засоби громадського моніторингу. У тонні таких спалених відходів приблизно 30 кг шкідливих речовин. Разом із туманом це перетворюється на смог. Волога змішується із газами, з дрібнодисперсним пилом, і все це разом — з нічною інверсією, коли тепле повітря притискає холодне до землі, не може вивітритися декілька днів. У приземних шарах атмосфери концентрація забруднювальних речовин збільшується. Все це акумулюється у велике забруднення, додається забруднення автівками, промисловістю. Ми аналізуємо дані протягом пів року і бачимо, що традиційно восени та навесні суттєво збільшуються показники забруднення майже у всіх містах », — коментує Ірина Черниш. За її словами, офіційного розгорнутого моніторингу забруднення пов ітря немає. Центральна геофізична обсерваторія не вимірює мікрочастинки, які є найшкідливішими для здоров’я. Вони проникають у всі системи організму, містять важкі метали та багато іншого. Україна хоч і має зобов’язання в асоціації з ЄС, але так і не провела переоснащення моніторингових станцій обладнанням, яке б фіксувало дрібнодисперсний пил. А ось Всесвітня організація охорони здоров’я саме на кількості забруднення цими маленькими часточками будує всю свою аналітику й дані щодо захворювань і передчасної смертності. При підвищених забрудненнях люди відчувають погіршення стану здоров’я, подразнення в горлі, головний біль, загострення хронічних захворювань, зокрема серцево-судинних, дихальних шляхів. На жаль, в Україні немає статистики, яка б розповіла про наслідки. Як захиститися від забруднення? Моніторити стан повітря. Провітрювати приміщення, коли рівень забруднення нижчий. Зменшити активність і заняття спортом на вулиці, адже активне дихання пришвидшує інгаляцію. Проводити вологе прибирання. Пити багато води і встановити зволожувачі повітря. Підготувала Інна ВІКОНСЬКА.