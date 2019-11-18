Футбольна золота осінь

Протягом півтора місяця тривав розіграш кубка Теребовлянського району з футболу «Золота осінь». За нагороди традиційного турніру, що його проводять теребовлянський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» і районна федерація футболу, виявили бажання посперечатися тринадцять сільських команд.

Напружені чи не дуже баталії від шостого жовтня тривали щонеділі. І завершилися тим, що минулої з них на стадіоні «Колос» у древньому місті князя Василька у фіналі зустрілися аматори із сіл Різдвяни і Ладичин. Перші з них значно краще налаштувалися на боротьбу. Тому й заслужено перемогли — 4:0.

Переможців і призерів нагородили кубками, медалями і грамотами районної федерації футболу.

На фото: щасливі володарі кубка «Золота осінь»; головний трофей капітанові команди з Різдвянів вручив директор центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Ярослав КОРОЛЮК.

Фото з архіву організаторів