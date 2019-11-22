Холодний душ від європейців

В Україну наприкінці весни увірвалися вітри змін, принісши із собою «монобільшість» у владі та «турборежим» як стиль її роботи. Народна любов, як свідчать соціологи, перебуває в найгарячішій стадії. Але наші закордонні партнери мають холодні голови. Віцепрезидент Комітету асоціації «Україна — ЄС», депутат Європейського парламенту Віола фон Крамон- Таубадел з нашою державою професійно знайома 25 років — відстежувала практично весь шлях, який ми пройшли. В інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна» вона розповіла, що європейці стурбовані нинішнім курсом України. «Те… хороше, що було досягнуто при президенті Порошенку, поки що не просувається вперед, наприклад, у реформі охорони здоров’я, що викликає занепокоєння. Це не відповідає очікуванням, що Україна стане європейською країною з європейськими цінностями », — наголосила політик. Також велике занепокоєння в європейських політиків викликає оточення глави нашої держави, бо, як відомо, короля робить свита. Особливу проблему вбачають у главі ОПУ А. Богдані. «Як українці, як ми, європейці, можемо довіряти тому, хто приєднався до колишнього прем’єрміністра Азарова під час переговорів у Росії наприкінці листопада 2013 року? Тому, хто не відчував морально ї необхідності піти у відставку з урядового поста в світлі ухвалення «законів про диктатуру» на початку 2014-го, а потім зі смертями Майдану? Часто ми чуємо, що він професіонал і тому потрібен президенту В. Зеленському. Але він професіонал без морального компаса. І професіонал старого режиму. Як може президент Зеленський побудувати нову Україну з професіоналами старого режиму?» — обурювалася Віола фон Крамон. Саме А. Богдан небезпечний для відносин Україна — ЄС, це неприємно і буде мати наслідки. «Я була досить наївна. Думала, що Зеленський — нова фігура. Сам по собі — так, але не люди, які за ним стоять», — наголосила вона. Оточення, швидше за все, зіграло роль у потраплянні глави нашої держави у «трансконтинентальний» політичний скандал. Нагадаємо, крім іншого, В. Зеленський повторював за Д. Трампом, що Європа мало робить для України. Пані Віолу шокувало, що нашому президентові не відома сума грошей, яку ЄС спрямовує Україні щороку: «Можливо, він мав читати свої папери краще, можливо, був погано поінформований Богданом… У підсумку це показує непрофесіоналізм, і це теж проблема України. Поки що ми бачимо просто хорошого молодого президента, дуже популярного, з дивним порядком денним реформ, і ніхто не розуміє, що відбувається і чому він поводиться з партнерами негідним чином». Утім, європейці відокремлюють емоції від справ. «Якщо цей хлопець не знає, що він говорить, якщо він слабкий президент і не поінформований, чи повинні ми відігратися на Україні? Я думаю, якщо він хоче бути на міжнародній арені і мати там поваги, то повинен докласти зусиль, щоб у нас склалося інше враження від сказаного. Але в цілому я не звертаю на це уваги», заявила політик і зазначила: ставлення до нашої держави не змінилося. Також викликає занепокоєння вибудовування В. Зеленським вертикал і влади, що загрожує перетворенням його на диктатора. Що це таке в гіпертрофованому вигляді, добре бачимо на прикладі РФ. Нашій країні, переконана пані Віола, потрібен сильний парламент, а не нинішнє «сліпе голосування». «Занадто багато на кону, занадто багато чого можна втратити. І якщо люди не будуть задоволені наступний Майдан не буде мирний», — наголосила політик. Підготувала Маргарита СИТНИК.