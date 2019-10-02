Навіщо наші воїни захищають землю — щоб згодом продати її нашим ворогам?

ВІДВЕРТІ ЗАЯВИ НОВООБРАНОГО ПРЕЗИДЕНТА ПІСЛЯ ПЕРЕМОЖНИХ ВИБОРІВ У ВЕРХОВНУ РАДУ УКРАЇНИ ПАРТІЇ КОЛОМОЙСЬКОГО «СЛУГА НАРОДУ» ПРО ВІДМІНУ (НЕ ПРОДОВЖЕННЯ) МОРАТОРІЮ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ ТА УХВАЛЕННЯ ДО КІНЦЯ ЦЬОГО РОКУ ЗАКОНУ ПРО РИНОК ЗЕМЛІ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ МОЇ НАЙГІРШІ СПОДІВАННЯ. А приїзд в Україну вперше за 20 років прем’єр-міністра Ізраїлю Натаньягу тільки посилює мої побоювання. Місія цієї влади одна: легітимізація на законодавчому рівні продажу землі, чого десятки років домагалися світові фінансові групи, міжнародні фінансові корпорації, уряди Ізраїлю, Китаю, арабських країн і навіть Росії. Проти їхнього капіталу не буде конкурентним жоден український фермер, навіть самодостатній. Порахуємо. За інсайдерською інформацією, кнесет (парламент) Ізраїлю спільно з міжнародними фінансовими групами зарезервували (передбачили більше п’ятнадцяти років тому) у золотовалютний резерв близько пів трильйона доларів на купівлю українського чорнозему. Якщо розбити цю суму на 40 млн га сільськогосподарських земель, продаж котрих оголосив Зеленський у Туреччині місяць тому, то побачимо, що вони готові викласти більше 10 тис. дол. за 1 га. Чи готові за такою ціною купувати землю у своїх селян українські аграрії? Я дуже сумніваюся. Хоча іноземці не «вивалять» одразу 10 тис. дол. за 1 га, а будуть давати лише на мінімум більше за наших фермерів (на 100—200 дол.) Люди їм продадуть за більшу ціну, але з мізерною різницею. І саме для здійснення цієї «чорної мети» нова влада прагне повної узурпації влади, яка б гарантувала здійснення усіх процесів продажу землі: від законодавчого закріплення, забезпечення виконавчими службами уряду до погодження місцевими органами влади та самоврядування. Саме тому «слуги народу» прагнуть поставити головами громад, міст, депутатами «своїх», що стане можливим через дострокові вибори місцевих органів влади, допоки в «слуг народу» високий рейтинг. Це дасть їм змогу здобути більшість у сільських, міських радах. На прикладі голосування у ВРУ. Тоді нам, українцям, і Україні, не допоможе і Бог, бо все буде здійснюватися згідно з чинним законом. На жаль, багато людей не осмислю є тих загроз нашого майбутнього, котрі зароджуються саме тепер. Бо якщо ми негайно й кардинально не зупинимо і не скасуємо ці процеси, то просто втратимо Україну. А тепер уявіть, що люди продали свою землю росіянам, котрі більше заплатили! Отож, ми самі привели ворога на свою землю, котрий буде захищати вже не нас, а свої приватні бізнес-інтереси, прикриваючись міжнародним правом, проти якого ми будемо вже безсилі… Позаминулого року в с. Шманьківчиках Чортківського району люди потруїлися розсіяними в повітрі гербіцидами одного з агрохолдингів, а в Іване–Пустому Борщівського району скаржилися на іншого орендаря. Це — їх ставлення до села, людей, паї котрих вони лишень орендують, при цьому поводять себе ще стримано, переживаючи за продовження оренди. Тож неважко здогадатися, як ці агрофірми чи інші неукраїнські власники будуть поводитися, коли земля буде вже їхньою власністю. Вони не будуть уже переживати, що люди через їхню зухвалу поведінку, кроплення-труєння не продовжать їм оренду, бо ж земля вже буде не людська, а їхня власна!!! Тоді ми всі будемо хіба що дути собі на пальчик, бо навіть державні служби не будуть мати на них впливу. А тим паче годі буде сподіватися на створення ними робочих місць, допомогу громадам, школам чи ремонт доріг, бо в жодній країні світу ці допомоги не є зобов’язанням, а тільки меценатством, їхньою доброю волею. Так само, як ані люди, ані громади не будуть уже мати права на цю землю. А до запроданців рідної землі в них буде ставлення, як до запроданців. Нагадаю, що будь-які обмеження, які нібито мають гарантувати недопущення скуповування землі агрохолдингами, світовими фінансовими кланами, іноземцями чи то за громадянством, чи за видом діяльності, чи обмеження площ скуповування тощо — це все фільчина грамота. Адже ці нібито обмеження, з моєї антикорупційної практики в комітеті ВРУ, дуже легко можна обійти юридично. І так у всьому світі. Наприклад, нібито найнадійніше обмеження щодо громадянства. Уявіть 100 тис. китайців, котрі приїхали в Україну та за 5 тис. дол. уклали фіктивні, а може, й ні, шлюби з українськими жінками. Через рік вони стають рівноправними громадянами України, котрі мають право викупу землі. Другий випадок: іноземні скупники можуть найняти собі українських посередників (майбутніх виконавчих директорів, котрих буде легко змістити чи замінити), котрі від їхнього імені й для них будуть скуповувати українську землю. Таких посередників уже є по кілька в кожному селі, котрі збирали в людей паї, щоб здати в оренду агрохолдингам, які платили цим посередникам немалі гроші за кожен завербований пай. І наостанок, скажіть мені, люди, навіщо наші хлопці, воїни, найкращі сини й дочки України гинуть на фронті, захищаючи нашу землю від російського агресора, коли він без бою просто прийде в села й скупить нашу землю? Гадаєте, що москалі, які стануть уже власниками нашої землі, будуть давати нам роботу чи платити достатньо, на школи допомагати, дороги будувати???!!! Вони витягали всі жили з нашого народу дармовою працею українців у концтаборах, ГУЛАГах, на Соловках, у тайзі!!! Не розумію, як можна продавати те, що має належати всій нації, і головне — нашому майбутньому? Як можна продавати основний засіб сільськогосподарського збагачення, достатку українських родин, який забезпечує роботою, розвиває села, громади?! Як будуть жити далі люди, існувати громада? Навіть розвинуті держави мають запас державних земель, який у відсотковому відношенні більший, аніж в Україні. Окрім цього, їхній рівень непідкупних національних юридичних інституцій, правового поля діє винятково в національних інтересах. Достаток громадян дає можливість конкурувати з іноземцями й не продавати їм свою землю. Українцям треба менше слухати політтехнологів, «експертів», громадських діячів різних фондів, організацій, груп, котрі насправді є агентами зовнішнього впливу, а не патріотами чи державниками, бо фінансуються за гроші міжнародних фінансових корпорацій, котрі мають на меті скупити українські землі, бо є звичайними заробітчанами-запроданцями. Олег БАРНА.