І фініш на мажорній ноті

Зігравши майже вісім місяців тому, 22 березня 2019 року, в нульову виїзну нічию з Португалією, збірна України зробила перший крок на шляху до фінального турніру чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Також виїзною нічиєю із Сербією, але вже результативною (2:2), підопічні Андрія Шевченка минулої неділі, 17 листопада, завершили відбірковий цикл, не давши нікому підстав для сумнівів стосовно того, хто в групі В заслужив на перемогу.

Бо між двома нічийними підсумками були шість виграшів, останній з яких, здобутий місяць тому в домашньому матчі з Португалією (2:1), достроково гарантував збірній України чільний рядок турнірної таблиці.

Однак і в завершальній грі із Сербією, навіть попри відсутність турнірної мотивації, українцям не бажано було програвати. Адже позитивний результат практично гарантував їм потрапляння до першого кошика посіву під час призначеної на 30 листопада в Бухаресті церемонії жеребкування фінальної частини європейської першості.

Бажане стало реальністю вже позавчора, коли до учасників вирішальних баталій приєдналися ще збірні Швейцарії і Данії. Причому остання, не зумівши в гостях здолати Ірландію (1:1), фінішувала в групі D другою, віддавши Україні місце в елітному кошику посіву.

Утім, не варто, звісно, переоцінювати заслуг данців. Команда Андрія Шевченка напрочуд упевнено подолала цей відбірковий цикл і, здається, просто не могла його не завершити на мажорній ноті. Навіть без травмованих Олександра Зінченка, Тараса Степаненка чи двох натуралізованих бразильців. Красномовний факт. Після того як уже на дев’ятій хвилині Душан Тадич реалізував одинадцятиметровий, призначений за гру рукою в своєму штрафному майданчику Миколи Матвієнка, один мій давній знайомий навіть на мить не втратив оптимізму. Сербам, мовляв, нізащо не поступимося.

А й справді — для того, аби вперше в матчі відновити рівновагу, співвітчизникам знадобилося трохи більше двадцяти хвилин. Причому, окрім влучного удару Романа Яремчука головою після навісу з флангу Віктора Циганкова на 32-й хвилині, добре запам’ятався ще й потужний постріл Андрія Ярмоленка в ліву від голкіпера стійку воріт суперників. Та ще й перед свистком на перерву автор гола в складі збірної України непогано пробив з-за меж штрафного майданчика. На щастя для господарів, їхній воротар зумів відвести загрозу.

Початок другої половини гри знову залишився за сербами. Зрозуміти суперників було неважко. Адже лишень перемога залишала хоча би примарну надію на те, що Люксембург, зрівнявши рахунок у паралельній зустрічі з Португалією, допоможе їм випередити чинних чемпіонів континенту. Слабке місце на правому фланзі захисних редутів українців господарі відшукали на 56-й хвилині. Відразу двоє їхніх гравців опинилися за спиною Олександра Караваєва. Й Олександрові Мітровичу вистачило холоднокровності, аби завдати влучного удару під дальню від себе стійку воріт Андрія Пятова.

Знову повівши в рахунку, збірна Сербії далі цілком виправдано вирішила зіграти на його утримання. Адже добре розуміли, чим можуть для них завершитися контратаки українців. Хоча той же Мітрович зумів завдати ще одного небезпечного удару, з яким Андрій Пятов упорався.

Натомість напруги компенсованого до другого тайму часу господарі не витримали. Героями вирішального епізоду стали відразу троє гравців, які грають чи грали за київське «Динамо». Підстрахувавши Андрія Пятова, який побіг до чужого штрафного майданчика на подачу кутового, Сергій Сидорчук першим пасом розпочав стрімку атаку своєї команди. На її ж завершення — фланговий простріл від Андрія Ярмоленка і точний удар по воротах суперників у виконанні Артема Бєсєдіна. Незабивний загалом нападник чудово скористався шансом, наданим йому Андрієм Шевченком — 2:2.

Незадовго ж перед тим Кріштіану Роналду забив у ворота Люксембургу другий гол, підтвердивши право збірної Португалії теж виступити на континентальному форумі.

До вчорашніх завершальних поєдинків у групі Е були відомі дев’ятнадцять із 24-х учасників фінальної стадії чемпіонату Європи — Україна, Бельгія, Іспанія, Італія, Польща, Туреччина, Франція, Англія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Хорватія, Австрія, Росія, Португалія, Швейцарія і Данія. До них учора приєднався ще й Уельс.

А збірна України, до речі, вже й устигла дізнатися ім’я одного із суперників по майбутній групі фінальної частини першості. Мова про збірну Нідерландів, яка в групі С відбіркового турніру фінішувала другою. Потенційними конкурентами можуть стати і румуни. Однак для цього їм доведеться перемогти на стадії плей-оф Ліги націй, після якого і визначаться останні чотири фіналісти чемпіонату Європи.

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