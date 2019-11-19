Команда завершальних хвилин

Не помилилися ті з прихильників тернопільської «Ниви», які в унісон з автором цих рядків висловили переконання, що перемогою в двадцятому турі над одноклубниками з Вінниці їхні улюбленці після серії невдач відновлять боротьбу за чільний рядок турнірної таблиці в групі «А» чемпіонату України серед команд другої ліги. Минулої суботи в Ужгороді підопічні Василя Малика не менш упевнено здолали одного з трьох новачків дивізіону — 4:0.

Утім великий підсумковий рахунок нехай не вводить в оману тих із них, хто не зміг переглянути зустріч наживо. Гравці «Ужгорода», нагадаю, два місяці тому стали другими, хто зміг відібрати, та ще й на виїзді, очки в тодішнього лідера. Після першої декади жовтня, щоправда, і в них, так би мовити, не «пішло» — п’ять поразок підряд. Тож повторне протистояння із зелено-жовтими конче прагнули використати для реабілітації в очах власних уболівальників.

Однак їхній запал уже на 12-й хвилині вдалося остудити одному з найбільш досвідчених гравців «Ниви» Андрієві Скакуну. Отримавши безпосередньо в центрі штрафного майданчика від партнера передачу з правого флангу, в один дотик завдав удару, після якого м’яч від стійки залетів у правий від голкіпера суперників кут воріт.

Але до перемоги, звісно, було ще далеко. Господарі здаватися не бажали. Вінцем їхніх наступальних дій до перерви стало призначення одинадцятиметрового на 32-й хвилині. Покарання взявся реалізувати Сергій Машталір, однак переграти голкіпера «Ниви» Максима Механіва йому не вдалося.

За схожим сценарієм проходила і друга половина зустрічі. З тією лишень різницею, що в завершальні хвилин п’ятнадцять далася взнаки краща фізична витривалість тернопільців. І голи у ворота господарів посипалися, наче з рогу достатку. Спочатку (на 79-й хвилині) Максим Проців реалізував вихід на побачення з голкіпером, холоднокровно відправивши м’яч йому між ніг. Ще через три хвилини подача Андрієм Скакуном кутового завершилася тим, що шкіряна куля після серії рикошетів відскочила до Сергія Кисленка, який ударом головою відправив її у стійку, від якої вона вдруге в цьому матчі залетіла до сітки воріт.

А на довершення Ігор Гатала на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині завдав невідпорного удару метрів із 25-ти — 4:0 на користь «Ниви».

Інші результати 21-го туру: «Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 2:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Калуш» — 1:0, «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Буковина» (Чернівці) — 3:0, «Нива» (Вінниця) — «Діназ» (Вишгород) — 1:0.

Завершальний у цьому році матч 22-го туру гравці тернопільської «Ниви» проведуть у суботу, 23 листопада. На своєму полі прийматимуть «Оболонь-2». Початок гри на Тернопільському міському стадіоні — о 14-й годині.

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