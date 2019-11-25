Не забувайте про обмеження НБУ

Роз’яснення головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосовно положення про введення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148.

Відповідно до шостого пункту його розділу ІІ суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою — в розмірі до десяти тисяч гривень включно;

2) із фізичними особами — в розмірі до п’ятдесяти тисяч включно.

Суб’єкти господарювання, у випадку зняття готівкових коштів із поточних рахунків із метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами, зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в шостому пункті 6 розділу II згаданого положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Тобто обмеження граничної суми готівкового розрахунку (десять чи п’ятдесят тисяч гривень) не поширюється на розрахунки, які здійснюються платниками податків шляхом внесення готівки до каси банку для подальшого її перерахування на рахунок отримувача.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області