Не зайве нагадати

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Стосується воно платників єдиного податку першої-третьої груп.

Платниками єдиного податку першої-третьої груп не можуть, зокрема, бути суб’єкти господарювання, які здійснюють: діяльність із надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності), діяльність із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність із надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв’язку (місцевого, міжміського, міжнародного), діяльність із надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку, діяльність із надання послуг із технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Зазначене обмеження внесене Законом України від 20 вересня 2019 року за номером 129-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області