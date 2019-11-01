Нема ліцензії — нема торгівлі алкоголем

Відповідно до статті 15 Закону України від 19 грудня 1995 року за номером 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» роздрібна торгівля, зокрема, алкогольними напоями (крім столових вин) може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, в тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій на роздрібну торгівлю. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями видаються терміном на один рік. Плата за ліцензію на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, крім сидру та перрі (без додання спирту), становить, зокрема, 8000 гривень на кожний окремий, зазначений у ліцензії електронний контрольно-касовий апарат (книгу обліку розрахункових операцій), що знаходиться в місці торгівлі.

Згідно ж зі статтею 1 згаданого Закону місце торгівлі — це місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів та пива — без обмеження площі, для алкогольних напоїв, окрім пива, — торговельною площею не менше 20 квадратних метрів, обладнане реєстраторами розрахункових операцій (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в яких фіксується виручка від продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів незалежно від того, чи оформляється через них продаж інших товарів.

Тобто ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями є документом, що надає право провадити діяльність із реалізації алкогольних напоїв (тютюнових виробів) за чітко визначеним місцем торгівлі.

Суб’єкт господарювання має право здійснювати торгівлю алкогольними напоями до дати зазначеної в ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями, при цьому останнім днем торгівлі буде дата, що передує даті, зазначеній в такій ліцензії.

На період, коли дія ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями закінчилася, а нова ліцензія перебуває в процесі оформлення, суб’єкт господарювання повинен прибрати з полиць магазину алкогольну продукцію, оскільки не має право здійснювати роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області