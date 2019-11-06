Нема внеску — не буде пенсій

Упродовж січня-жовтня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили три мільярди 118,8 мільйона гривень єдиного соціального внеску. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 14,6 мільйона гривень і склали 100,5 відсотка. Порівняно ж із торішнім аналогічним періодом надходження збільшилися на 450,2 мільйона гривень чи на 16,9 відсотка.

Лише в жовтні платники нашого краю спрямували до бюджету 307 мільйонів гривень єдиного внеску, що на 29,1 мільйона більше, ніж торік.

Не буде зайвим нагадати, що сплачувати єдиний внесок платникам необхідно незалежно від їхнього фінансового стану. Адже несплачений єдиний внесок призводить до втрати страхового стажу, необхідного для призначення в майбутньому пенсій. Оскільки до страхового стажу зараховуються лише періоди роботи, за які сплачені страхові внески в сумі не меншій, аніж мінімальна. В 2019 році вона становить 918,06 гривні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області