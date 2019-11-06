Новації в застосуванні РРО

Державна податкова служба України звертає увагу платників податків. Стосовно ключових новацій законів «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» (Закони за номерами 128-IX і 129-IX від 20 вересня 2019 року).

РРО не потрібно використовувати спрощенцям першої групи (річний дохід до 300 тисяч гривень), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

Нові закони про РРО відкрили можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. При цьому закон прямо зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання. Тобто безкоштовним буде не тільки скачування самої програми, але і її підтримка.

Використовувати програмні РРО можна буде з 19 квітня 2020 року.

Із жовтня 2020 року використання РРО стане обов’язковим (окрім платників єдиного податку першої групи) для фізичних осіб — платників єдиного податку ризикових сфер діяльності — продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів із продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, туристичні агенції, готелі.

Із першого січня 2021 року використання РРО буде обов’язковим для фізичних осіб платників єдиного податку другої-четвертої груп незалежно від видів діяльності.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області