Нульова ставка ПДВ — лише за наявності необхідних документів

Підпунктом «е» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України визначено, що об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків із постачання послуг із міжнародних перевезень пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту «а» підпункту 195.1.3 пункту 195.1 статті 195 операції з постачання послуг із міжнародного перевезення пасажирів і багажу та вантажів залізничним, автомобільним, морським і річковим та авіаційним транспортом оподатковуються за нульовою ставкою.

Згідно з цим підпунктом перевезення вважається міжнародним, якщо воно здійснюється за єдиним міжнародним перевізним документом.

Відповідно до статті 9 Закону України від 1 липня 2004 року за номером 1955-IV «Про транспортно-експедиторську діяльність» перевезення вантажів супроводжується товарно-транспортними документами, складеними мовою міжнародного спілкування залежно від обраного виду транспорту або державною мовою, якщо вантажі перевозяться в Україні.

Такими документами можуть бути:

— авіаційна вантажна накладна (Air Waybill);

— міжнародна автомобільна накладна (CMR);

— накладна СМГС (накладна УМВС);

— коносамент (Bill of Lading);

— накладна ЦІМ (CIM);

— вантажна відомість (Cargo Manifest).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області