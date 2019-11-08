Очікувані надходження перевищені

Упродовж січня-жовтня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 200,8 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Майже 89 відсотків від надходжень отримав державний бюджет — 179,4 мільйона гривень. А одинадцять відсотків припало на місцеві — 21,4 мільйона гривень. Сума сплаченого платежу перевищила очікувані надходження на 10,2 відсотка. Відтак бюджет додатково отримав 20,4 мільйона гривень податку на прибуток підприємств.

До загального фонду зведеного бюджету упродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання сплатили 4,4 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

У жовтні 2019 року до зведеного бюджету бізнес спрямував 3,5 мільйона гривень податку на прибуток, що на 70,7 відсотка перевищило очікувані надходження. Тож бюджети додатково отримали 2,1 мільйона гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області