Податок на прибуток від підприємств Тернопільщини

Упродовж січня-лютого цього року платники податків — юридичні особи Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 76,3 мільйона гривень податку на прибуток підприємств. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При цьому до державного бюджету підприємства перерахували 67,5 мільйона, а до місцевих бюджетів — 8,8 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження збільшилися на 20,3 мільйона гривень або на 36,3 відсотка.

До загального фонду зведеного бюджету у січні-лютому платники спрямували 1,6 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Податківці нагадали, що порядок обчислення та сплати податку на прибуток підприємств визначено статтею 137 Податкового кодексу України. Платіж нараховується платником самостійно. Базова ставка податку на прибуток підприємств становить 18 відсотків.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області