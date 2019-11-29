Оподаткування ПДВ транспортних послуг нерезидента

Згідно з підпунктом «б» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Місцем постачання послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, у тому числі з постачанням продовольчих продуктів і напоїв, призначених для споживання, відповідно до підпункту «в» підпункту 186.2.1 пункту 186.2 статті 186, є місце фактичного постачання послуг.

Відповідно ж до пункту 180.2 статті 180 особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету в разі постачання послуг нерезидентами, в тому числі їх постійними представництвами, не зареєстрованими як платники податку, якщо місце постачання послуг розташоване на митній території України, є отримувач послуг.

Тобто операція з постачання нерезидентом на митній території України послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, є об’єктом оподаткування ПДВ і підлягає оподаткуванню за основною ставкою. При цьому особою, відповідальною за нарахування та сплату податку до бюджету при постачанні послуг нерезидентом, є особа, яка отримує такі послуги, якщо місце надання таких послуг знаходиться на митній території України.

Операція з постачання нерезидентом за межами митної території України послуг, пов’язаних із перевезенням пасажирів та вантажів, не підпадає під визначення об’єкта оподаткування ПДВ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області