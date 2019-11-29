Про нові правила застосування РРО

Нові закони про РРО відкрили можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми, призначені для реєстрації розрахункових операцій. Їх можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон.

Інтернет-конференція, яка нещодавно відбулася спільно з інформаційним порталом 0352.ua, надала можливість більш детально дізнатися про особливості такого впровадження. На запитання платників відповідав виконувач ообов’язків першого заступника начальника головного управління ДПС у Тернопільській області Руслан ЦВІГУН:

— Для підприємств із невеликими обсягами обслуговування РРО затратне. Що зміниться для суб’єктів господарювання?

— Насамперед ДПС забезпечить безкоштовне програмне рішення для суб’єктів господарювання. Програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. Обслуговування такого програмного продукту також буде безкоштовним. Тобто безкоштовним буде не тільки завантаження самої програми, але і її підтримка.

— Впровадження кешбеку це добре, але ще є багато запитань. Скажімо, я — продавець. Чи оштрафують мене, якщо видам електронний чек, QR-код, а на мене покупець написав скаргу?

— Наявність електронного чеку не є підставою для штрафування та кешбеку.

— Сам вирощую продукцію. Чого мені очікувати від нововведень?

— Реєстратори розрахункових операцій спрощенцям першої групи не потрібно використовувати. А також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.

Зауважу, що торгівля на ринках і побутові послуги не потребуватимуть РРО. Облік товарів є обов’язковим тільки для виключних видів діяльності. Це стосується торгівлі підакцизними товарами, складною побутовою технікою, лікарськими засобами. Для інших фізичних осіб-підприємців облік товарів буде не обов’язковим.

— Коли можна протестувати нове програмне РРО?

— Президент уже зобов’язав Кабмін із першого січня 2020 року дати можливість платникам податків тестувати безкоштовне програмне забезпечення при здійсненні розрахункових операцій. Зараз воно знаходиться на стадії розробки.

— Як користуватися програмним РРО, коли немає Інтернету? Таке часто буває.

— Закон передбачає можливість та користування в режимі офлайн. Проводити розрахункові операції в ньому можна не довше 36-ти годин.

— Чи потрібно буде реєструвати програмне РРО в податковій?

— Програмне РРО — це софт, який можна встановити на гаджет за тим же принципом, що і звичайні програми на смартфон. Реєструвати їх можна буде онлайн, в електронному кабінеті.

— Що таке кешбек, як він діє?

— Кешбек передбачає, що споживач, який здійснив покупку та отримав чек, має можливість перевірити його. Якщо він не фіскалізований — подати скаргу та повернути 100 відсотків вартості придбаних товарів. Природно, після запуску кешбеку. Законодавча норма почне діяти з першого жовтня 2020 року.

На практиці це буде виглядати так:

— купуєте товар чи отримуєте послугу на суму, яка перевищує 850 гривень, перевіряєте чек на сайті;

— коли інформація про чек відсутня, подаєте скаргу через електронний кабінет;

— якщо чек не був фіскалізований, ДПС проводить перевірку. Якщо виявлене порушення, то продавець сплачує штраф, із суми якого покупцю виплачують кешбек — 100 відсотків вартості товару.

Перевірити чеки вже можна за лінком: https://cabinet.tax.gov.ua/cashregs/check.

— Що треба буде зазначати у скарзі?

— У скарзі необхідно зазначити:

— прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта, номер засобу зв’язку;

— дату придбання товарів (робіт, послуг);

— найменування та вартість придбаних покупцем товарів (робіт, послуг), найменування та/або податковий номер продавця, адресу господарської одиниці продавця або адресу місця придбання товарів;

— при придбанні товарів через інтернет — зазначається сайт;

— перелік документів, отриманих покупцем (споживачем) від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою);

— інформацію про розрахунковий документ;

— номер банківського рахунку покупця (споживача), на який може бути перерахована компенсація.

До скарги обов’язково додаються електронні копії документів або копії документів, отримані шляхом сканування отриманих покупцем від продавця товарів (робіт, послуг) разом із придбаним товаром (роботою, послугою), про які йдеться у скарзі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області