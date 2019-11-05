Роман РАЦИН: «Маєте право оскаржити рішення податкових органів»

На черговій гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області з усіма охочими спілкувався начальник управління правового забезпечення Роман РАЦИН. Тема бесіди була надзвичайно серйозною — оскарження рішень податкових органів.

— Чи можна в суді оскаржити акт перевірки?

— Оскаржити в суді акт документальної перевірки вам, за всього бажання, не вдасться. Оскільки він є лише носієм доказової інформації та, сам собою, не породжує настання будь-яких юридичних наслідків і не зумовлює виникнення будь-яких прав та обов’язків суб’єкта господарювання. Якщо ж, на підставі акта, буде складене податкове повідомлення-рішення, то це й буде рішенням, яке зможете оскаржити в суді.

— Засновника, як ви сказали, суб’єкта господарювання, цікавить, в яких судових інстанціях є можливість сперечатися з податківцями?

— Судові спори можуть послідовно проходити такі інстанції:

— перша — місцевий адміністративний суд;

— апеляційна — апеляційний адміністративний суд, який переглядає рішення місцевого адміністративного суду в межах своєї територіальної юрисдикції;

— касаційна — Верховний суд, який переглядає рішення суду апеляційної інстанції.

Рішення суду касаційної інстанції є остаточними і оскарженню не підлягають.

— А можна частково оскаржити податкове повідомлення-рішення?

— Справді, платник податку може оскаржити в суді як усю суму грошового зобов’язання, визначеного в податковому повідомленні-рішенні, так і її частину. Неоскаржувану суму грошового зобов’язання з податкового повідомлення-рішення необхідно сплатити протягом десяти календарних днів, наступних за днем отримання податкового рішення або рішення за скаргою (якщо відповідна сума оскаржувалася в адміністративному порядку).

— Під час судового оскарження підприємству нарахували пеню. Чи правомірно це?

— Однозначно — правомірно. За весь період судового оскарження платнику податків нараховується пеня на підставі статті 129 Податкового кодексу України. І, в разі залишення позовної заяви без задоволення, цю суму пені доведеться сплатити.

— Чи можуть податківці під час розгляду скарги провести ще додатково перевірку?

— Одним із побічних наслідків оскарження податкових повідомлень-рішень може бути призначення саме позапланової податкової перевірки. Якщо в своїй скарзі платник зазначає про обставини, які не були досліджені та не взяті до уваги податковим органом, а їх об’єктивна оцінка неможлива без проведення перевірки.

Окрім того, за результатами розгляду скарги податкове повідомлення-рішення може бути не тільки залишене в силі, а й прийняте додаткове рішення про збільшення грошового зобов’язання, про що суб’єкту господарювання надсилається окреме повідомлення на суму збільшення.

— Нагадайте, будь ласка, скільки часу є для оскарження?

— Податковим кодексом України встановлено строки звернення зі скаргою: десять днів із дня отримання платником рішення, що оскаржується, тридцять днів із дня надходження податкового повідомлення-рішення, якщо державний орган визначив грошове зобов’язання на підставах, не пов’язаних із порушенням податкового законодавства.

Також, за поважних причин, цей строк може бути продовжено. З передбачених підстав (пункт 102.6 Податкового кодексу) та документально підтверджених. Однак тільки за письмовим запитом платника податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області