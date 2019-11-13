Що таке «сирний продукт»?

Виглядає як сир, пахне як сир, на полицях у магазинах лежить поряд зі звичним нам голландським чи естонським. Але напис на упакуванні відрізняється, і ціна значно нижча. А чому?

Технологія виготовлення однакова, принципова відмінність — у складі. Сир роблять лише з молочної сировини. А в сирному продукті її частково замінюють. Замість молочного жиру може бути рослинний (пальмова, кокосова олія), а замість молочного білка — наприклад, соєвий. Так чинять, щоби здешевити продукт.

Щодо впливу на здоров’я. Сирний продукт, звісно, менш корисний, ніж сир. Суміші немолочних жирів (особливо гідрогенізованих) містять пряму небезпеку — трансжири, що негативно впливають на печінку та серцевосудинну систему, можуть спричинити атеросклероз й інші патології

У сирному продукті має бути хоча б 50% молочної сировини. Закон чітко розмежовує поняття «молочні» та «молоковмісні» продукти. Сир — молочний, а сирний продукт — молоковмісний. І про це можна дізнатися з маркування, адже закон зобов’язу є виробника вказувати всі інгредієнти у складі. Якщо є рослинні жири — це вже не сир.

Підготувала Ольга ВОЛИНСЬКА.