Скорочують податкові борги

Упродовж січня-жовтня 2019 року 528 юридичних осіб, які допустили податковий борг на початок року, скоротили його на 84,5 мільйона гривень. До того ж повністю сплатили заборгованість 392 суб’єкти господарювання на суму 73,2 мільйона гривень.

Завдяки погашенню податкового боргу зведений бюджет поповнився на 24,7 мільйона гривень. До державного бюджету боржники спрямували 18,5 мільйона гривень.

Із початку року податківці направили до суду 85 звернень щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 52,2 мільйона гривень. Уже задоволено 52 такі заяви на суму 25 мільйонів гривень. Задля стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби до суду також направили 49 позовів. Заявлена в них сума податкового боргу склала 135,9 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету надійшли 605,9 тисячі гривень. Із них державний бюджет отримав 179,5 тисячі, а місцеві – 426,4 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області