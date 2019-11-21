Спільне для всіх завдання

Спільна нарада щодо своєчасної сплати платниками єдиного внеску відбулася нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області. В ній взяли участь заступник начальника податкової служби Тернопільщини Петро Якимчук, начальник головного управління Пенсійного фонду в Тернопільській області Ігор Москалик та його перший заступник Алла Якубовська, а також начальник управління оподаткування податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДПС у Тернопільській області Лариса Березюк.

«Своєчасна сплата єдиного внеску — наголосив Петро Якимчук, — це соціальна захищеність усіх громадян. Оскільки безпосередньо впливає на виплату пенсій пенсіонерам та дає право на її отримання в майбутньому. Тому належне оформлення трудових відносин із найманими працівниками, виплата їм достойної зарплати та своєчасних відрахувань із неї — питання, які контролює наше відомство.

Посадовець також зазначив, що задля результативності фахівці податкової служби та пенсійного фонду Тернопільщини повинні й надалі працювати спільно.

Серед іншого учасники наради обговорили погашення заборгованості з єдиного внеску фізичними особами — суб’єктами підприємницької діяльності, застосування заходів для її стягнення. Наостанок же вирішили продовжити спільну роботу з платниками та органами Державної виконавчої служби області щодо погашення заборгованості та щодо легалізації трудових відносин і виконання заходів, спрямованих на забезпечення дотримання підприємцями своєчасної сплати єдиного внеску.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області