Турніри передплатників «ВЖ плюс», як завжди, — у листопаді

Традиційні осінні турніри передплатників «ВЖ плюс» зі швидких шахів привертають увагу передусім тим, що участь у них можуть узяти всі, без винятку, друзі і шанувальники газети. А, окрім змагань дорослих, окремі турніри ось уже скільки років проводяться і для юних шахістів віком до чотирнадцяти років.

Нова зустріч шанувальників древньої гри в прес-клубі «ВЖ плюс» (м. Тернопіль, вул. Гетьмана Сагайдачного, 9) призначена на неділю, 17 листопада, 2019 року. Дитячі змагання відбудуться там же тижнем пізніше — в неділю, 24 листопада. Для участі в обох турнірах необхідно пред’явити квитанцію або її копію на передплату дворазового випуску «ВЖ плюс» (індекс 98706) на весь 2020 рік чи на перше його півріччя. Якщо ж хтось із певних причин не зміг передплатити газету завчасно, то зможе це зробити безпосередньо перед змаганнями. Вартість піврічної передплати — 228 гривень 40 копійок, річної — 452 гривні 10 копійок.

Кожному шахістові на партію даватиметься п’ятнадцять хвилин. Реєстрація учасників — із десятої ранку. Початок обох турнірів, які, нагадаю, відбудуться з інтервалом у тиждень, — о 10 годині 45 хвилин. На переможців і призерів чекають призи та грошові винагороди.

Контактний телефон — 23-54-65.

Фото Василя БУРМИ