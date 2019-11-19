тисяча гривень

25 жовтня в обіг надійшла банкнота нового найвищого номіналу — 1 000 гривень. Як стверджують у Нацбанку, підробити її буде дуже складно. На лицьовій стороні нової банкноти зображено портрет Володимира Вернадського. «Його обрано за видатний внесок в історію України як філософа, природознавця, засновника цілої низки нових галузей науки — геохімії, біохімії, радіогеології. Він також є одним із засновників і першим президентом Української академії наук, створеної у 1918 році», — пояснив голова НБУ Яків Смолій. Загалом банкнота номіналом 1000 гривень має понад 20 елементів захисту, які дозволяють гарантовано підтвердити її достовірність. Вона має як елементи захисту паперу, так і інноваційні поліграфічні елементи, які не поступаються рівню систем захисту провідних валют світу.
На зворотній стороні надруковано зображення будівлі президії Національної академії наук України. Також для захисту купюра має наскрізний елемент — цілісне зображення цифрового позначення номіналу, видиме при розгляданні банкноти проти світла. Окрім цього, перевірити купюру на оригінальність можна і за допомогою вже звичного елементу — водяного знаку з портретним зображенням Володимира Вернадського.
В Нацбанку повідомили, що для початку випустять 5 млн нових банкнот. За розміром і кольором купюра 1 000 гривень відрізняється від інших номіналів, що допоможе легко її ідентифікувати. Основний колір — блакитний. За дизайном ця банкнота наслідує банкноти нового модернізованого покоління гривні – оновлені 20, 100 та 500 гривень.