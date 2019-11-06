У кросі — чи не на «відмінно»

Проведений в Ужгороді посеред минулого тижня, в завершальні два дні жовтня, чемпіонат України з легкоатлетичного кросу серед дорослих, молоді віком до 23-х років, юніорів та юнаків двох вікових груп, а також аналогічні змагання серед вихованців ДЮСШ і СДЮШОР, продовжили переможну осінню серію тернопільських майстрів «королеви спорту». Причому головним героєм стартів прихильників бігу пересіченою місцевістю став атлет, за перемогами якого вболівальники нашого краю вже відверто скучили.

Аби уявити, наскільки, скажу, що вже дев’ять років у кабінеті автора цих рядків на почесному місці зберігається, для прикладу, нагрудний «біп», з яким у грудні 2010-го тоді ще 19-літній уродженець Бучача, а нині майстер спорту Іван Стребков надзвичайно успішно виступив на чемпіонаті Європи з легкоатлетичного кросу в португальській Альбуфейрі. Показавши найкращий час серед вітчизняних бігунів на довгі дистанції, вельми посприяв тому, аби збірна України в надзвичайно напруженій боротьбі виборола титул віцечемпіона континенту в командному заліку.

Під сонячним промінням уже практично вицвів автограф талановитого підопічного Михайла і Тетяни Борейків: «Читачам «ВЖ плюс» із найкращими побажаннями в Новому році!» Однак ця обставина аж ніяк не завадила нашій газеті регулярно повідомляти про все нові й нові успіхи Івана Стребкова як на всеукраїнській, так і міжнародних аренах. Допоки півтора роки тому талановитого атлета не вибила з колії серйозна травма.

Перед звітними змаганнями відповідальний секретар федерації легкої атлетики Тернопільської області Леонід Дахновський у розмові зі спортивним оглядачем газети, звісно ж, згадав про те, що збирається стартувати й Іван Стребков. Та про його шанси обоє дружно вирішили навіть не заїкатися. Надто складним уявлялося завдання нині 28-літнього бігуна. Оскільки протягом сезону не мав фізичної можливості виконати кваліфікаційний норматив у легкоатлетичному кросі на десять кілометрів (зупинити хронометр, допоки той не здолає позначку в 30 хвилин), потрапити на черговий свій чемпіонат Європи міг лише за однієї умови: стати в Ужгороді чемпіоном України.

Однак Іван, попри побоювання його вболівальників, звично для себе переконливо довів: коли виходить на старт, сперечатиметься лишень за лідерські позиції. І таки дістався фінішу першим — 30 хвилин 57 секунд. Киянина Богдана-Івана Городиського випередив на дві секунди, Дмитра Сірука з Рівненщини — на шість. А це означає, що 8 грудня в столиці Португалії Лісабоні знову постарається кинути виклик найсильнішим кросменам Старого континенту на цьогорічному чемпіонаті Європи з легкоатлетичного кросу.

Виступ Івана Стребкова в Ужгороді під час завершальної дисципліни чемпіонату став, так би мовити, вінцем досягнень тернопільських бігунів. А за день перед тим його молодші земляки постаралися зробити максимум для того, аби збірні області і Тернопільської ОДЮСШ завершили старти на лідерських позиціях у командних заліках. Шосте місце Діана Марущак виборола в суперечці наймолодших дівчат на дистанції один кілометр (3 хвилини 16 секунд, тренери Богдан Дуда і Василь Токарчук), Оксана Долинчук (Більчак) — у бігу на два кілометри серед молоді віком до 23-х років (7 хвилин 10 секунд, тренери Володимир Небельський, Анатолій Якимович).

Їхній зачин підхопили підопічні Богдана та Оксани Дудів Віктор Гнатів і Дмитро Сулило, завершивши біг на три кілометри серед старших юнаків на восьмій та дев’ятій позиціях. А тренера Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Миколу Ситарчука порадувала юніорка Марія Зелінська. Вперше виступивши на змаганнях такого рівня, на чотирикілометровому відрізку фінішувала десятою. Згадане ж уже подружжя Дудів невдовзі переживало і за Владислава Кравчука. В суперечці юніорів на шість кілометрів той теж не підвів наставників, виборовши дванадцяте місце.

Залікові бали до скарбничок збірних нашого краю поклали також підопічні Ольги Стефанишиної Христина Паньків, яка посіла тринадцяту позицію серед молоді в бігу на шість кілометрів, й Ірина Бернацька — фінішувала чотирнадцятою в забігу, в якому брала участь і Оксана Долинчук.

Тож у загальнокомандному заліку збірна Тернопільщини п’ята серед 25-ти колективів. А легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ — другі в суперечці неспеціалізованих навчальних спортивних закладів. Їх випередили тільки легкоатлети з Вінницької міської ДЮСШ.

На фото: переможний фініш Івана СТРЕБКОВА.

Фото з вільних джерел