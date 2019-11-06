У п’ятницю — фінальні старти «Перших кроків»

Найближчої п’ятниці, 8 листопада, в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №27 імені Віктора Гурняка стануть відомі лауреати цьогорічних традиційних змагань учнів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя «Перші кроки». А з початку цього тижня фахівці з управління освіти Тернопільської міської ради та обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» проводять два зональні турніри, на яких і мають визначитися учасники фінальних змагань.

Учора, скажімо, дитячими голосами гомонів спортивний зал Тернопільської ЗОШ №23. По п’ять хлопців і дівчат із семи шкільних команд, виконавши спочатку разом зі ще п’ятьма своїми однокласниками без допомоги вчителя комплекс вправ ранкової гігієнічної зарядки, далі продемонстрували свою майстерність під час п’яти різноманітних естафет на швидкість, спритність, влучність.

Після двогодинних азартних баталій право посперечатися за головні призи традиційних змагань вибороли четвертокласники з двадцятої, одинадцятої, двадцять третьої шкіл і з Класичної гімназії. Не залишилися без нагород і ті, хто до фіналу не потрапив. Їм вручили відзнаки за участь у традиційних стартах.

Фото з архіву організаторів